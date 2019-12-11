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Doğu Türkistan'da Müslümanlara yönelik soykırıma kınama

İYİ Parti Çankırı İl Başkanlığı ve Merkez İlçe Başkanlığı Çin'in Doğu Türkistan'daki uygulamalarını protesto etti.

11.12.2019 15:38 | Son Güncelleme: 11.12.2019 15:38Doğu Türkistan'da Müslümanlara yönelik soykırıma kınama
İYİ Parti İl Başkanlığı ve Merkez İlçe Başkanlığı Çin'in Doğu Türkistan'daki uygulamalarını protesto etti.
Karatekin Parkı'nda bir araya gelen partililer, saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı okudu.
Grup adına açıklama yapan Merkez İlçe Başkanı Aydın Akbaş, Türkistan'dan yükselen Müslüman Türklerin çığlıklarının yüreklerini dağladığını söyledi.
Çin'in işgali, zulmü ve vahşeti aldındaki Türklerin çığlıklarının arşa yayıldığını ifade eden Akbaş, "Tüm dünya bu coğrafyada yaşananları kör, sağır ve dilsizcesine seyretmektedir. Çin devleti işgal altındaki Doğu Türkistan'da sistematik bir katliam ve soykırım sergilemekte ve bölgenin etnik yapısını değiştirmeye çalışmaktadır." dedi.
Doğu Türkistan'da yaşananlara bütün dünyanın duyarsız kaldığını ifade eden Akbaş, şunları kaydetti:
"Doğu Türkistan'da yaşayan soydaşlarımız yurtlarından, evlerinden ve ailelerinden uzaklaştırılıp toplama kamplarına gönderilmekte, çocuklar ise asimile edilmek maksadı ile Çinli ailelere verilmektedir. İtiraz edenler vahşice, hunharca infaz edilmektedir. Kuruluş amacı egemen güçlerin siyasi, ekonomik ve ideolojik emellerine alet olmaktan ziyade, halkların adalet, güvenlik, ekonomik kalkınma ve sosyal adalet içinde yaşamalarını sağlamak ve bunu güvenceye almak olan Birleşmiş Milletler ve insan hakları örgütleri ne yazık ki bu vahşet ve zulüm karşısında duyarsızdır."

Çin Halk Cumhuriyeti, Doğu Türkistan, İYİ Parti, Çankırı, Güncel

Kaynak: AA

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