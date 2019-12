Doğu Türkistan'da yaşanan Çin zulmü protesto edildi

Karaman Sivil Toplum Platformu üyeleri, Çin'in Doğu Türkistan'daki Müslümanlara yönelik yürüttüğü saldırı ve asimilasyon politikaları Karaman ve Çorum'da protesto etti.

Cuma namazının ardından Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda Çin'i protesto için toplanan vatandaşlar, yüzlerinde Doğu Türkistan bayrağı olan maskeler, ellerinde bölgedeki saldırıları resmeden dövizler taşıdı.

Burada grup adına açıklama yapan Raşit Bayrak, 2000 yılı sonrasında siyasi, ekonomik ve askeri atılımlarla gündeme gelen Çin'in sınırlarının doğu ve batısında iki farklı yüzle ortaya çıktığını söyledi.

Özellikle uzun yıllardır asimilasyon ve yıldırma politikaları yürütülen Doğu Türkistan'ın tüm dünya gündeminden saklandığını, Müslüman Uygurların her türlü hak ihlaline maruz bırakıldığını dile getiren Bayrak, Sincan Uygur Özerk Bölgesi Komünist Parti Sekreteri'nin 2017 Nisan ayından itibaren Doğu Türkistan'daki Uygurları, hapishanelere veya zorunlu Politik Eğitim Kampları'na göndermesi ve beyin yıkamaya yönelik uygulamalarının Çin için yüz kızartıcı yeni bir fiil anlamına geldiğini açıkladı.

Çin'in eğitim kampı olarak adlandırdığı toplama kamplarında 3 milyon insanın bulunduğunu ifade eden Bayrak, şunları kaydetti:

"Doğu Türkistan'da inşa edilen bu büyük hapishaneler Nazi Almanya'sı uygulamalarını andırmaktadır. Evlerinden, yurtlarından, eş ve çocuklarından zorla ayrılan insanların sayıları her geçen gün artarken aynı zamanda uygulanan işkence ve zulümler neticesinde yüzlerce insan hayatını kaybetmektedir. Birçok aileye akrabalarının cesedi teslim edilmiş, ancak ölüm nedeni hakkında herhangi bir açıklama yapılmamıştır."

Siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin yer aldığı grup açıklamanın ardından olaysız bir biçimde dağıldı.

-ÇorumÇorum'da İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği üyeleri, Doğu Türkistan'daki insan hakları ihlallerine tepki gösterdi.

Cuma namazı sonrası Ulu Cami önünde bir araya gelen İHH üyeleri, Hürriyet Meydanına kadar sessiz yürüyüş yaptı.

"Doğu Türkistan için ses ver", "Doğu Türkistan'da zulme 'dur' de" yazılı pankartlar taşıyan grupta kimi vatandaşlar, üzerinde Doğu Türkistan Bayrağı motifi bulunan maskeler taktı.

İHH Başkanı Selim Özkabakçı, grup adına yaptığı basın açıklamasında, Çin'in Doğu Türkistan'da bir çok insan hakkı ihlali yaptığını söyledi.

Doğu Türkistan'a dışarıdan girişin engellenmesinden dolayı tablonun gerçek boyutunun belirlenemediğini belirten Özkabakçı, "Çin'in eğitim kampı olarak adlandırdığı toplanma kamplarında 1-3 milyon insanın bulunduğu tahmin edilmektedir. Kampların yaşam koşulları çok kötü olup, içerideki insan sayısı kapasitenin katbekat üstündedir. Kamplardan çıkmayı başaranların ifadelerine göre kamplarda mahkumları su tanklarına daldırma, kadınların yüz ve vücutlarında sigara söndürme, bileklerinden asılan tutukluları jobla dövme, elektrik verme, acı verici nesnelerle dövülme, soğukta bekletme, yoğun ışıkla körleştirme, uykusuz, aç ve susuz bırakma, hareketsiz koltuklarda oturtma gibi kötü muameleler yapılmaktadır." dedi.

Batılı kaynaklara göre Doğu Türkistan'da 16 toplanma kampının bulunduğunu aktaran Özkabakçı, şöyle devam etti:

"Her Uygur ailesinden en az 1 kişinin kamplarda tutuklu bulunmaktadır. Tutuklu olanlar genellikle 20-40 yaş arası erkeklerdir. Uygurlar kamplarda kendi inançlarını değiştirmeye ve komünist parti ideolojisine boyun eğmeye zorlanıyor. Çin bu kampları neden açma gereği duymuştur? Kamplar nerelere kurulmuştur, kaç tanedir ve kaç tutuklu vardır? Bu insanlar hangi gerekçelerle tutuklanmıştır? Kamplarda yaşam koşulları nasıldır? Tutuklulara günlük neler yaptırılmaktadır? Tutukluların sağlık durumları nasıldır? Kaç kişi ölmüştür ve ölüm sebepleri nelerdir? Kamplar uluslararası gözlemcilere neden kapalıdır? Bu gibi soruların acilen Çin hükumetince cevaplanması gerekmektedir."

Özkabakçı, Doğu Türkistan'da insan hakları ihlallerinin her yıl sistematik olarak arttığının altını çizerek şunları kaydetti:

"Çin, Doğu Türkistan'da yaptığı insan hakları ihlallerinin hesabını uluslararası mahkemelerde vermeli, bunun için İslam İş Birliği Teşkilatı acil göreve davet edilmelidir. Başta İslam ülkeleri olmak üzere hak ve hukuka riayet eden bütün ülkeler konunun takipçisi olmalı. STK'ların Doğu Türkistan'ı ziyaret edebilmesi sağlanmalıdır."

Kaynak: AA