Doğu Türkistan'daki Çin Zulmü Frankfurt'ta Protesto Edildi

Doğu Türkistan
'daki Çin
zulmü Almanya
'nın Frankfurt
şehrinde protesto edildi. Doğu Türkistan Hükümeti'nin sürgündeki Parlamento
Başkanı Korash Atahan, "Bugün Çin'in eğitim kampı dediği ölüm kamplarında 3 milyondan fazla soydaşımız bulunuyor. Uygur
milleti Türk milletidir" dedi.
Çin Hükümetinin Doğu Türkistan'da gerçekleştirdiği soykırım Almanya'nı Frankfurt kentinde protesto edildi. Young Voice TGD, Hessen
Türk Toplumu (TGD-Hessen) ve Uyghuristan Kültür Merkezi tarafından ortaklaşa organize edilen etkinlikte, Doğu Türkistan'da yaşayan Uygur halkının maruz kaldığı zulümler anlatıldı.
Etkinlikte Young Voice TGD derneğinden Oğuzhan Hazneci ve Doğu Türkistan Hükümeti'nin sürgündeki Parlamento Başkanı Korash Atahan da yer aldı. Katılımcılara konu hakkındaki farkındalığın artırılması için Çin zulmünü belgeleyen bilgilerin yer aldığı broşürler dağıtıldı. Frankfurt'tun en işlek meydanı olan Konstablerwache'de yapılan protesto gösterisine yaklaşık 60 kişi katıldı.
"Tarih boyunca hiçbir insana böyle bir zulmün reva görülmedi"
Gün boyu süren etkinlikle ilgili olarak İhlas Haber Ajansı
'na (İHA) açıklamada bulunan Doğu Türkistan Hükümeti'nin sürgündeki Parlamento Başkanı Korash Atahan, Doğu Türkistan'daki Çin zulmüne dur demek, zulmü kınamak için bir araya geldiklerini söyledi. Atahan, Doğu Türkistan'da tutuklanan erkeklerin, evinde yalnız kalan eş, anne ve kardeşlerinin evine Çinli erkeklerin gönderilerek birlikte yaşamaya mecbur kaldıklarını anlatarak, tarih boyunca hiçbir insana böyle bir zulmün reva görülmediğini, İslam ve Türk aleminin bir an önce toplanıp, yaşanan bu zulüm ve işkenceleri önlemesi gerektiğini dile getirdi.
"Çin Doğu Uygur Türklerinin organlarını satıyor"
Atahan yaşanan katliam, baskı, zulüm, etnik aşağılama ve diğer bütün insan hakları ihlalleriyle ilgili uluslararası toplumda hiçbir adım atılmadığını belirterek, Çin'in, yaptığı zulüm karşısında araştırma ve soruşturmaya yönelik yeterli baskı oluşturulamamasından cesaret aldığını ifade etti. Doğu Türkistan'ın Türk milletinin kanayan bir yarası olduğunu kaydeden Atahan, "Doğu Türkistan'da Çin organ ticareti yapıyor ve bunların hepsini Uygur Türkleri kardeşlerimiz üzerinde yapıyor. Doğu Türkistan'da bugün dini semboller yasak. Milli semboller yasak. Bugün Çin'in eğitim kampı dediği ölüm kamplarında 3 milyondan fazla soydaşımız bulunuyor. Uygur milleti Türk milletidir" dedi.
" Müslümanlara zorla domuz eti yediriyorlar"
16 yıldır sürgünde olduğuna da dikkat çeken Atahan, Doğu Türkistan'da önde gelen şahsiyetlerin, gazeteci ve yazarların işkenceye maruz kaldığını ve dünyanın bu zulme adeta seyirci kalarak hiçbir müdahalede bulunmadığını sözlerine ekledi. Doğu Türkistan'da bulunan 20 bin camiden 15 binin yıkıldığına da dikkat çeken Parlamento Başkanı, Müslüman oldukları anlaşılanlara yaşama hakkı verilmediğini, Müslüman oldukları tespit edilenlere de zorla domuz eti yedirilmek suretiyle dinlerini inkar etmeleri sağlanmaya çalışıldığını anlattı. - FRANKFURT
Frankfurt,Çin Halk Cumhuriyeti,Doğu Türkistan
14 Aralık 2018 Cuma 21:49