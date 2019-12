Doğu Türkistan'daki uygulamalar protesto edildi

İYİ Parti Kırıkkale İl Başkanlığı, Çin'in Doğu Türkistan'daki uygulamalarını protesto etti.

Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen partililer adına basın açıklamasını okuyan Merkez İlçe Başkanı Yavuz Kuzucu, Çin yönetiminin akla hayale gelmedik yöntemlerle Uygur Türklerine büyük bir asimile politikası uyguladığını öne sürdü.

Bu durumun insanlık tarihinin ve çağımızın en büyük ayıbı olduğunu dile getiren Kuzucu, şöyle konuştu:

"Cuma namazına gitmek, bir genç çocuğa Kur'an-ı Kerim veya dini bilgiler öğretmek, cenazeler için dini merasim düzenlemek, ağıt yakmak ve ağlamak yasaklanmış durumda. Eğer bunlardan birisini yaparsanız gözaltına alınır ve bu esnada da akla hayale gelmedik işkence görür ve intiharlar yaşayabilirsiniz. Uygurların 63 yıldır yaşadıkları bu zulüm şu an için kısa vadede bitecek gibi durmuyor. Burada önemli olan nokta halk üzerindeki baskıların her zaman dini hassasiyetten kaynaklanmasıdır."

Kuzucu, "Dünyanın gözü önünde icra edilen bu zulmün daha fazla sürmemesi için özgür dünyanın kendini medeni gören her ülkenin Türke yapılan bu insanlık dışı Çin zulmüne dur demesi gerekir. Çin zulmünü en yüksek sesle kınayoruz." dedi.

Kaynak: AA