Haberler » Güncel » Doğu Türkistan'daki uygulamalar protesto edildi - Haber

Doğu Türkistan'daki uygulamalar protesto edildi

İYİ Parti Kırıkkale İl Başkanlığı, Çin'in Doğu Türkistan'daki uygulamalarını protesto etti.

13.12.2019 15:32 | Son Güncelleme: 13.12.2019 15:50Doğu Türkistan'daki uygulamalar protesto edildi
İYİ Parti Kırıkkale İl Başkanlığı, Çin'in Doğu Türkistan'daki uygulamalarını protesto etti.
Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen partililer adına basın açıklamasını okuyan Merkez İlçe Başkanı Yavuz Kuzucu, Çin yönetiminin akla hayale gelmedik yöntemlerle Uygur Türklerine büyük bir asimile politikası uyguladığını öne sürdü.
Bu durumun insanlık tarihinin ve çağımızın en büyük ayıbı olduğunu dile getiren Kuzucu, şöyle konuştu:
"Cuma namazına gitmek, bir genç çocuğa Kur'an-ı Kerim veya dini bilgiler öğretmek, cenazeler için dini merasim düzenlemek, ağıt yakmak ve ağlamak yasaklanmış durumda. Eğer bunlardan birisini yaparsanız gözaltına alınır ve bu esnada da akla hayale gelmedik işkence görür ve intiharlar yaşayabilirsiniz. Uygurların 63 yıldır yaşadıkları bu zulüm şu an için kısa vadede bitecek gibi durmuyor. Burada önemli olan nokta halk üzerindeki baskıların her zaman dini hassasiyetten kaynaklanmasıdır."
Kuzucu, "Dünyanın gözü önünde icra edilen bu zulmün daha fazla sürmemesi için özgür dünyanın kendini medeni gören her ülkenin Türke yapılan bu insanlık dışı Çin zulmüne dur demesi gerekir. Çin zulmünü en yüksek sesle kınayoruz." dedi.

Çin Halk Cumhuriyeti, Doğu Türkistan, İYİ Parti, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:30 Gazeteci-Yazar Yavuz Donat, yakın tarihe ışık tuttu! - Haber
16:30 Ağrı Özel İdaresi Genel Sekreteri Tenekeci, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Haber
16:30 Rus askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti - Haber
16:29 Mevlana'da 'DÖNÜŞÜM' Hız Kesmiyor - Haber
16:28 Mersin'de mezar taşındaki mermer fotoğrafları kırdılar - Haber
15:59 Palu Ailesi'nin damadı çocuklarını koruma altına alan memurları ölümle tehdit etmiş - Haber
15:58 Profesör Doktor Mikdat Kadıoğlu: Karadenizlilere müjde, burnunuz küçülecek, daha düzgün olacak - Haber
13:39 "Çocuğum Adnan Oktar'a feda olsun" diyen Nursel Tekin, tahliye edildi - Haber
13:24 Son dakika: Adnan Oktar davasında 91 kişiye tahliye kararı çıktı - Haber
11:33 Sigorta şirketlerini 4 milyon lira dolandıran çeteye operasyon - Haber
13.12.2019 16:32:25