- Doğu Türkistan'daki zulme karşı yürüdüler

- Doğu Türkistan'daki zulme karşı yürüdülerÇin zulmünü protesto için İstanbul'dan Ankara'ya uzun yürüyüşMuhammet Kayrancı: "Doğu Türkistanlı soydaşlarımız yalnız değildir. Türk milleti Doğu Türkistan'ın yanındadır"ANKARA - Doğu Türkistan'da Çin'in zulmüne maruz kalan Uygur Türkleri'nin sesini duyurmak amacıyla bir grup arkadaşıyla İstanbul'dan Ankara'ya yürüyen Muhammet Kayrancı, "Doğu Türkistanlı soydaşlarımız yalnız değildir. Türk milleti Doğu Türkistan'ın yanındadır" dedi. Bir grup genç, Doğu Türkistan'da Çin'in zulmüne maruz kalan Uygur Türkleri'nin sesini duyurmak amacıyla 10 gün boyunca İstanbul'dan : Ankara'ya yürüdü. On günlük yürüyüşün ardından Ankara'ya varan ve burada Ülkü Ocakları tarafından karşılanan gençler, Doğu Türkistan'da yaşanan dram ve zulme karşı Uygur Türkleri'nin sesini tüm dünyaya duyurmak amacıyla yürüyüş yaptıklarını açıkladılar. Yürüyüş gerçekleştiren Muhammet Kayrancı, "Doğu Türkistan'lı kardeşlerimize Bolu'dan katıldık. Bugün yürüyüşün onuncu günü. Bugün 10 Aralık İnsan Hakları Günü. Doğu Türkistan'da da insani bir dram yaşanıyor. Bu drama dikkat çekmek adına İstanbul'dan Ankara'ya yürüyoruz" ifadelerini kullandı."Doğu Türkistanlı soydaşlarımız yalnız değildir. Türk milleti Doğu Türkistan'ın yanındadır"Doğu Türkistan'ın Türk milletinin kanayan bir yarası olduğunu kaydeden Kayrancı, şöyle devam etti: "Doğu Türkistan halkı sahipsiz olmadığını bugün burada görecek. Çin organ ticareti yapıyor ve bunların hepsini Uygur Türkleri kardeşlerimiz üzerinde yapıyor, nükleer denemeler yapıyor. Kimyasal silah denemelerini hep Doğu Türkistan'lı soydaşlarımız üzerinden yapıyor. Doğu Türkistan'da bugün dini semboller yasak. Milli semboller yasak. Ay yıldızlı tişört giymek idamla bile sonuçlanabilecek bir suç. Bugün Çin'in eğitim kampı dediği ölüm kamplarında 3 milyondan fazla soydaşımız bulunuyor. Bu soydaşlarımız şu anda biz konuşmayı yaparken bile işkence altında belki can veriyor. Türk milleti artık Türk milletine sahip çıksın. Uygur milleti Türk milletidir. Bütün Türk milleti gibi, Kırım tatarları gibi, Kerkük Türkmenleri gibi Uygur Türkleri de Türktür. Biz Türk milleti olarak, Türk devleti olarak bu zulme, vahşete, insanlık dramına dikkat çekmek için yürüyoruz. Hiçbir siyasi amacımız yok, hiçbir siyasi bağlantımız yok. Devletimizden ve milletimizden Doğu Türkistan için farkındalık bekliyoruz. Bu konu artık daha üst düzeyde tartışılsın istiyoruz. İnsan Hakları Mahkemelerince tartışılsın, Birlemiş Milletler düzeyinde ele alınsın, Çin'e her türlü yaptırım uygulansın istiyoruz. Başka hiçbir amacımız yok. Tamamen Doğu Türkistanlı soydaşlarımızın yaşadığı dramı bir Türk olarak vicdana azabı çektiğimiz için bunu yapıyoruz. Yaşlı alimler Çin zindanlarında yaşına bakılmaksızın şehit edildi. Doğu Türkistanlı soydaşlarımızı İŞİD'le bağlantılı göstermeye çalışıyorlar. Doğu Türkistanlı soydaşlarımız yalnız değildir. Türk milleti Doğu Türkistan'ın yanındadır. Bütün Türk dünyasında olduğu gibi Türkiye destek verecektir.""Amacım Doğu Türkistan'daki kardeşlerimizin sesini tüm dünyadaki Türk ve Müslüman kardeşlerimize duyurmak"Erşidin Erkin ise, "1 Arlıkta İstanbul'dan Ankara'ya yürüyüşe başladık. Yürüyüşteki amacım, şu anda Doğu Türkistan'da 3 milyondan fazla kardeşimiz, akrabalarımız, anne babalarımız hepsi hapishanede suçsuz sebepsiz kalıyorlar. Günde yüzlerce binlerce kişi ölüyor. Amacım Doğu Türkistan'daki kardeşlerimizin sesini tüm dünyadaki Türk ve Müslüman kardeşlerimize duyurmak. İnşallah Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bize destek olmasını istiyoruz. Bu emanete sahip çıkalım, kardeşlerimize sahip çıkalım" şeklinde konuştu."Doğu Türkistan Türkiye'nin bir parçasıdır, kardeşlerimizin desteklerini bekliyoruz"Doğu Türkistan'lı Zülfikar Ali, de "Doğu Türkistan'daki günahsız yere kamplara atılan kardeşlerimizin sesini duyurmak için yola çıktık. Onların seslerini bütün Türkiye'deki Türk kardeşlerimize duyurmak istedik. Şu anda Doğu Türkistan'daki Uygur Türk'ü kardeşlerimize yönelik baskılar artıyor. Her gün binlerce Doğu Türkistanlı kardeşimiz ölüyor. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanının buna sessiz kalmamasını istiyoruz. Sesimiz olmasını istiyoruz.