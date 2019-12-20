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Doğu Türkistan için imza kampanyası düzenlendi

Malatya'da, Doğu Türkistan'daki zulmün durdurulması için imza kampanyası düzenlendi.

20.12.2019 14:56 | Son Güncelleme: 20.12.2019 15:01 Doğu Türkistan için imza kampanyası düzenlendi
'da, Doğu Türkistan'daki zulmün durdurulması için imza kampanyası düzenlendi.

Malatya Soykan Parkı'nda düzenlenen imza kampanyasını Malatya Demokrasi Platformu organize etti. Doğu Türkistan Sürgün Hükümeti Cumhurbaşkanı Vekili Hızırbek Gayretullah, Malatya Demokrasi Platformu üyeleri, bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşların katıldığı imza kampanyasında toplanan imzalar, Doğu Türkistan halkının uğradığı zulmü duyurmak için Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliğine gönderilecek.

Burada basın açıklaması yapan Doğu Türkistan Sürgün Hükümeti Cumhurbaşkanı Vekili Hızırbek Gayretullah, zulmün durdurulmasını istediklerini ifade ederek, Batı ülkelerinin zulme seyirci kalmalarını kınadı. Gayretullah, Çin zulmünün altında ezilen ve büyük işkencelere direnen Doğu Türkistan halkının içerisinde bulunduğu durumun vahim olduğunu söyleyerek, bu konuda Türkiye'nin gösterdiği duyarlılık için teşekkür etti.

Malatya Demokrasi Platformu Genel Sekreteri Ayşe Ece Budan da konuşmasında, "Bugün burada, dünyanın gözü önünde Çin tarafından 21'inci yüzyılın en ahlaksız soykırım ve işkence suçunu kınamak, ulusal ve uluslararası kuruluşları göreve davet etmek üzere toplandık. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliğine iletilmek üzere Doğu Türkistan için imza kampanyası düzenliyoruz" ifadelerini kullandı.

Bu kutsal dava için çağrılarına icabet eden ve imza kampanyasına katılanlara teşekkür eden Budan, "Bugün dünyada bir ilk gerçekleşiyor ve Doğu Türkistan için Birleşmiş Milletleri göreve çağırmak üzere imza atıyoruz. Malatya bu anlamda çağın ateşini yakıyor. Katılımlarınız için başta Sayın Hızırbeg Gayretullah beyefendi olmak üzere Malatya'ya ve bu güzel ortamı oluşturan sivil toplum kuruluşlarına teşekkür ederiz" diyerek, Doğu Türkistan özgür olana dek mücadeleye devam edeceklerini kaydetti. - MALATYA

Birleşmiş Milletler, Doğu Türkistan, Malatya, Güncel

Kaynak: İHA

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