Doğu Türkistan İçin İstanbul'dan Ankara'ya Yürüyorlar

Çin
'in Uygar Türklerine uyguladığı zulmü protesto etmek için İstanbul
'dan Ankara
'ya doğru yürüyüşe geçen 10 Doğu Türkistanlı, Kocaeli
'ne ulaştı.
Çin'in Doğu Türkistan'da yaşayan Müslümanlara yaptığı baskılara tepkiler büyüyor. Yaşanan olaya tepki gösteren İstanbul'da yaşayan 10 Doğu Türkistanlı, haber alamadıkları yakınları için Ankara'ya yürüyor. Dün yola çıkan 10 kişi Doğu Türkistan'da yaşanan zulmü protesto etmek ve seslerini duyurabilmek için Ankara'ya varmak için çıktıkları yolda Kocaeli'ye ulaştı. Doğu Türkistan'da yaşanan baskıların insanlık dışı zulümlere sahne olduğunu kaydeden grup, Doğu Türkistan'da yaşayan yakınlarından uzun süredir haber alamadıklarını belirterek, yaşanan olaya bir an önce 'Dur' denilmesi gerektiğini söyledi.
Yaşanan duruma tepki göstermek için Ankara'ya kadar yürüyeceklerini söyleyen Muhammet Emin
Yiğitoğlu, "Tüm dünyada ve Türkiye
'de Doğu Türkistan'da yaşanan zulme dikkat çekmek için yürüyoruz. Bu zulüm için yola çıktık. Doğu Türkistanlıyız, İstanbul'da yaşıyoruz. 15 senedir İstanbul'da yaşıyorum ilk defa böyle bir zulüm gördük. İnsanlık dışı bir hal aldı bu. Annelerimizden, kız kardeşlerimizden, hiç kimseden haber alamıyoruz. Ben 3 senedir annem ve ağabeyimle görüşemiyorum" dedi. - KOCAELİ
Doğu Türkistan,Ankara,İstanbul
16 Aralık 2018 Pazar 18:46