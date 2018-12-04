Doğu Türkistan İçin Kilometrelerce Yol Yürüyorlar

04 Aralık 2018 Salı 15:58



04 Aralık 2018 Salı 15:58

Çin'in Doğu Türkistan'da Uygur Türklerine uyguladığı baskının son bulması için İstanbul'dan yürüyüş başlatan Doğu Türkistanlı iki arkadaş Sakarya'ya ulaştı.İstanbul'dan 1 Aralık'ta yola çıkan Erşidin Erkin (32) ve Ali Zülfikar (34), 148 kilometrelik yolu aşarak dördüncü günde Sakarya'ya geldi. Doğu Türkistan'daki insan hakları ihlallerini protesto etmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla ellerinde Doğu Türkistan ve Türk bayraklarıyla kilometrelerce yürüyen iki arkadaş, seslerini duyuruncaya kadar yürümeyi hedefliyor.Erkin, gazetecilere yaptığı açıklamada, amaçlarının "eğitim kampları" adı altında zulüm kamplarında kalan 3 milyondan fazla Uygur Türkü'nün sesini duyurmak için yürüyüş başlattıklarını söyledi.Türkiye ve dünyadaki tüm Müslüman Türk kardeşlerinin bu zulme sessiz kalmaması gerektiğini vurgulayan Erkin, "Bu zulümlere sessiz kalmamak ve onlara destek olmak için bu yürüyüşü yapıyoruz. 1 Aralık'ta yola çıktık. Bu yolu yürümek zor ama işgal altında kalan kardeşlerinin derdinin 3'te biri kadar zor olamaz. Kardeşlerimizin sesini duyurabilmek için nereye kadar gitmemiz gerekiyorsa gideceğiz. Ölsek de arkamızı dönmeyeceğiz." diye konuştu."Türkiye bize sahip çıktı"Erkin, şimdiye kadar hiç kötü tepki almadıklarını, herkesin kendilerine destek verdiğini anlatarak, "Türkiye'ye çok saygımız var. Türkiye, kapılarını açtı, bize ekmek verdiler, sahip çıktılar. Bundan sonra da Çinlilerin Uygur Türklerine yaptığı zulme karşı destek vermesini rica ediyoruz." ifadelerini kullandı.Ali Zülfikar da Çinlilerin son iki yıldır kurdukları kamplarda 3 milyon Uygur Türkü'ne zulüm yaptığını dile getirerek, Müslüman Türk kardeşlerinin bu zulme sessiz kalmaması için yürüyüş başlattıklarını kaydetti.Kamplarda yüz binlerce insanın her gün öldüğüne dikkati çeken Zülfikar, "Hiç suçsuz yere yatıyorlar. Onların sesi olmak istiyoruz. Onun için Allah bize ne kadar kuvvet verirse o kadar yürüyeceğiz." dedi.