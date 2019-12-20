Doğu Türkistan için 'sessiz çığlık'

İnsani Yardım Vakfı (İHH), Doğu Türkistan'daki Çin zulmünü protesto etmek amacıyla basın açıklaması düzenledi.



İHH üyeleri, bazı sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle, Doğu Türkistan'da yaşanan Çin zulmünü protesto etmek adına Tahıl Pazarı'nda toplandı. Sessiz eylemde, Doğu Türkistan'daki zulümlere tepki gösterilirken, Çin malı ürünlere de boykot çağrısı yapıldı.



Tahıl Pazarı'nda toplanan grup adına basın açıklaması yapan Genç İHH Ordu Başkanı Burhan Atmaca, uzun yıllardır asimilasyon ve yıldırma politikaları yürütülen Doğu Türkistan'ın, tüm dünya gündeminden saklandığını belirterek, Doğu Türkistan'da inşa edilen büyük hapishanelerin Nazi Almanya'sı uygulamalarını hatırlattığını kaydetti. Atmaca, "Evlerinden, yurtlarından, eş ve çocuklarından zorla ayrılan insanların sayıları her geçen gün artarken aynı zamanda uygulanan işkence ve zulümler neticesinde yüzlerce insan hayatını kaybetmektedir. Birçok aileye akrabalarının cesedi teslim edilmiş, ancak ölüm nedeni hakkında herhangi bir açıklama yapılmamıştır. Kampların yaşam koşulları çok kötü olup, içerisinde çocukların da bulunduğu tutukluların sayısı, kampların alabileceği insan kapasitesinin kat kat üstündedir" dedi.



"Uygulanan yol ve yöntemlere bakıldığında Çin yönetiminin halihazırda bütün Uygurları 'suçlu' olarak kabul ettiği, din ve geleneklerine bağlı Uygurları terörist olarak gördüğü anlaşılmaktadır" diyen Atmaca, kamplarda insanlara çeşitli işkencelerin yapıldığını ve bu işkenceler sonucu insanlarda zihinsel ve fiziksel bozukluklar olduğuna değinerek, "Tutuklu olanlar genellikle 20-40 yaş arasındaki Uygur erkeklerdir. Bu kamplardaki Uygurlar kendi inançlarını değiştirmeye ve Komünist Parti ideolojisine boyun eğmeye zorlanıyorlar" şeklinde konuştu. - ORDU

Kaynak: İHA