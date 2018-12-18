Doğu Türkistan İçin Yürüyorlar

Kaynak: AA

Çin'in Uygur Türklerine yönelik insan hakları ihlallerine dikkati çekmek amacıyla İstanbul'dan Ankara'ya yürüyen 18 kişiden oluşan Doğu Türkistanlı grup, Sakarya'ya geldi.İstanbul'dan 3 gün önce yola çıkan ve geceyi Sakarya'da geçiren grup, sabah saatlerinde ellerinde Türk ve Doğu Türkistan bayraklarıyla yeniden yürüyüşe geçti.Şehir merkezinde toplanan grup üyeleri tarihi Uzun Çarşı içinden Adapazarı Kültür Merkezi önüne kadar sloganlar atarak yürüdü.Yürüyüşe katılan Ali Ekber, gazetecilere yaptığı açıklamada, Çin'in Doğu Türkistanlılara yönelik zulmünü tüm dünyaya anlatmak için yürüyüşe başladıklarını söyledi.Amaçlarının maddi olmadığını vurgulayan Ekber, "Amacımız Doğu Türkistan'daki 35 milyon Müslüman'ın çektiği eziyeti duyurmaktır. Bacılarımız, annelerimiz, kız kardeşlerimiz, çocuklarımız çok kötü durumda. Bu zulmü durdurmak için sizlerden yardım istiyoruz. Doğu Türkistan bizimdir, Türklerindir. Çinlilerin olamaz." diye konuştu.Muhammed Emin Yiğitoğlu da Doğu Türkistan'daki Müslümanların zor durumda olduğunu dile getirerek, Türkiye'ye, dünyaya ve Cumhurbaşkanı'na seslerini duyurmak için yola çıktıklarını ve zulme karşı 'dur' denilmesini beklediklerini kaydetti.Başkente kadar yürümeyi planlayan grup, TBMM'ye giderek ve siyasi partileri ziyaret ederek seslerini duyurmayı hedefliyor.