Haberler » Güncel » Doğu Türkistan Milli Meclis Başkanı Tümtürk: 'Davamıza sahip çıkan ülke, Türkiye' - Haber

Doğu Türkistan Milli Meclis Başkanı Tümtürk: "Davamıza sahip çıkan ülke, Türkiye"

Doğu Türkistan Milli Meclis Başkanı Seyit Tümtürk, Doğu Türkistan davasına uluslararası alanda sahip çıkan tek ülkenin Türkiye olduğunu belirtti.

14.12.2019 17:22 | Son Güncelleme: 14.12.2019 17:25
Doğu Türkistan Milli Meclis Başkanı Seyit Tümtürk, Doğu Türkistan davasına uluslararası alanda sahip çıkan tek ülkenin Türkiye olduğunu belirtti.
Kayseri'de Anadolu Gençlik Derneği üyeleri, Çin'in Uygur Türklerine yönelik insan hakları ihlallerini protesto etmek amacıyla Doğu Türkistan ve Türk bayraklarıyla Cumhuriyet Meydanı Bürüngüz Camisi önünde bir araya geldi.
Etkinliğe katılan Doğu Türkistan Milli Meclis Başkanı Tümtürk, yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Doğu Türkistan, Filistin, Myanmar gibi mazlum coğrafyalara İslam dünyasının sahip çıkması gerekli. Bunu bizim önderliğimizde gerçekleştireceğiz" sözünün kendilerini umutlandırdığını söyledi.
Doğu Türkistan'da yaşayan 35 milyon Uygur Türk'üne Çin tarafından sistematik şekilde asimilasyon uygulandığını belirten Seyit Tümtürk, şunları kaydetti:
"Bugün Doğu Türkistan davasına uluslararası alanda sahip çıkan ülkenin Türkiye olduğunu belirtmek isterim. Son 3 yıldır Doğu Türkistan'da zulüm zirve yaparken, Birleşmiş Milletler ve Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisinin yayımladığı genelgelerde, 1 milyondan fazla Uygur halkı Çin'in kamp ve cezaevlerinde işkence görürken, onların mahremi, iffeti ve namusu olan hanımlarının olduğu hanelere Çinli erkek memurlar yerleştirilerek, dünyada emsali görülmemiş soykırım, ahlaksızlık ve asimilasyon politikası uygulanmaktadır. Bu namus sadece 35 milyon Uygur Türk'ünün değil, bütün ümmetin namusu, insanlığın namusu. Bugün Doğu Türkistan'da olan 35 milyonluk Uygur Türk'ü 1,5 milyarlık Yecüc Mecüc'ün elinden, Allah'a inandığı, Peygamberi kendine önder gördüğü için zulüm görüyor."
Anadolu Gençlik Derneği Kayseri Şube Başkanı Baki Coşkun ise Çin'in 1949 yılından itibaren kontrollü olarak Doğu Türkistanlı Müslümanlara baskı uyguladığını ve durumlarının içler acısı olduğunu aktardı.
Program, Çin aleyhine sloganların atılmasının ardından sona erdi.
Doğu Türkistan Milli Meclis Başkanı Tümtürk:

Meclis Başkanı, Doğu Türkistan, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

18:26 Dışişleri bakanı mevlüt çavuşoğlu, 19. doha forumu'nda konuştu - 2 - Haber
18:26 Muğla başkan gürün: maden işlenip satılmalı - Haber
18:26 Amasya Üniversitesinde "Güneş enerjisi ile ilgili her şey" paneli yapıldı - Haber
18:25 Arnavutköy'de şoke eden kasa hırsızlığı - Haber
18:24 Şentop: "(ABD Senatosunun 'Ermeni' kararı) Siz kıymetli parlamenterlerin huzurunda Türkiye olarak... - Haber
17:00 Çöp konteynerında yüzlerce kutu ilaç bulundu - Haber
16:56 Eminönü'nde onlarca metrelik bilet kuyruğu oluştu - Haber
15:33 İstanbul'da metro raydan çıktı! Seferler durdu, duraklarda yoğunluk oluştu - Haber
15:08 Son dakika: İskenderun'daki demir çelik fabrikasında korkutan patlama! - Haber
12:45 Eş zamanlı operasyonlarda 250 ton sahte içki ele geçirildi - Haber
14.12.2019 18:30:25