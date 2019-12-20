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Doğu Türkistan Sürgün Hükümeti Cumhurbaşkanı Vekili: "Tek güvencemiz Türkiye ve Türk halkıdır"

Malatya'ya ziyarette bulunan Doğu Türkistan Sürgün Hükümeti Cumhurbaşkanı Vekili Hızırbek Gayretullah, "Tek güvencemiz Türkiye ve Türk halkıdır" dedi.

20.12.2019 13:29 | Son Güncelleme: 20.12.2019 13:34 Doğu Türkistan Sürgün Hükümeti Cumhurbaşkanı Vekili:
Malatya'ya ziyarette bulunan Doğu Türkistan Sürgün Hükümeti Vekili Hızırbek Gayretullah, "Tek güvencemiz ve Türk halkıdır" dedi.

Doğu Türkistan halkının uğradığı zulmü duyurmak ve Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliğine imza göndermek amacıyla Malatya Demokrasi Platformu tarafından organize edilen imza kampanyası nedeniyle Malatya'ya davet edilen Doğu Türkistan Sürgün Hükümeti Cumhurbaşkanı vekili Hızırbek Gayretullah, Malatya'da kahvaltıda sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile bir otelde bir araya geldi.

Hızırbek Gayretullah, Çin zulmünün altında ezilen ve büyük işkencelere direnen Doğu Türkistan halkının içerisinde bulunduğu durumu anlattı. Gayretullah, umutlarının önce Allah, sonra Türkiye olduğunu belirterek, "Verdiğiniz destek en büyük onur ve güç kaynağıdır. Tek kalemiz Türkiye. Ben 80 yaşındayım. Bu çalışmalarımız Türk tarihinde yerini alacaktır. Bu mücadeleler kolay değildir. Karşımıza öyle engeller çıkıyor ki bakıyorsunuz tanıdıklar bile çıkıyor. Bunları da yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Gayretullah, "Rahmetli Özal, Doğu Türkistan'ı söylediklerinde 'bunlar Müslüman mı Türk mü' diyor. Dönemin Bakanı Mustafa Taşar ise 'Efendim bunlar hem Müslüman hem Türk' cevabını veriyor. Bunların asıl sebebi, Türk milletine Türk kardeşlerimize, kendimizi yeterince tanıtamamamızdır. Sorun buradadır. İnşallah bundan sonra anlatacağız. Tek güvencemiz Türkiye ve Türk halkıdır" diye konuştu.

2 defa suikasta uğradığını hatırlatan Gayretullah, "Allah'ın izniyle bunlar beni korkutamaz. 1 numarada hedef benim. Ben Allah'a inanıyorum. Kimseden korkum yok. Benim ailem 200 yıldır Çin ve Rusya ile mücadele ediyor. Yarın ahirette ben atalarıma ne cevap vereceğim. Ben babamın vasiyetini devraldım. 60 yıldır uğraşıyorum" şeklinde konuştu.

Malatya Demokrasi Platformu Genel Sekreteri Ayşe Ece Budan da her zaman Doğu Türkistan'ın yanında olduklarını belirterek, Malatya'da kendilerini görmekten onur duyduklarını kaydetti. - MALATYA

Doğu Türkistan, Cumhurbaşkanı, Türkiye, Güncel

Kaynak: İHA

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