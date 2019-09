Doğu Türkistanlı gençler kültürlerini yaşatmaya çalışıyor

Doğu Türkistanlı gençler kültürlerini yaşatmaya çalışıyorKÜTAHYA - Kütahya 'nın Domaniç İlçesi Çarşamba Köyünde düzenlenen 738. Hayme Ana'yı Anma ve Göç Şenlikler'nde Doğu Türkistanlı Gençler kültür çadırı kurdu. Domaniç'in Çarşamba köyünde her yıl düzenlenen Hayme Ana'yı Anma ve Göç Şenlikleri kapsamında farklı kültürler ve dernekler Yörük çadırı kurarak kültürlerini ve yöresel ürünlerini sergiliyor. Bu yıl 738.'si düzenlenen Hayme Ana'yı Anma ve Göç Şenliklerine Doğu Türkistanlı gençler kültürlerinin yok olmaması ve kültürel değerlerini anlatmak için çadırlarını kurdu.Özellikle ülkemizde Kültür şölenlerine katılan gençlerden Abdülkadir Uygur, "Bursa Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler öğrencisiyim. Biz şimdi Kütahya Domaniç'teyiz. Doğu Türkistan olarak Doğu Türkistan kültürünü tanıtmak için buraya geldik. Biz bilindiği üzere 70 senedir Çin zulmü var Doğu Türkistan da. Çinliler bizim kültürümüzü yok etmek istiyor. Biz de diyoruz ki bizim kültürümüzü yok edemeyeceksiniz. Biz kültürümüzü her yerde, bizim olduğumuz her yerde yaşatmaya çalışıyoruz ve yaşatacağız. Onun için burada Hayme Ana'yı Anma törenlerinde de böyle bir çadır açtık. Elimizden geldiğince kültürel programlara katılmaya çalışıyoruz. Böylelikle kültürümüzü tanıtmaya çalışıyoruz. Burada da gerçekten çok güzel bir program oldu" dedi.