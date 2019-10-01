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Doğu Türkistanlılardan Çin işgaline tepki

Kayseri'de yaşayan Doğu Türkistanlılar, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesini işgaline tepki gösterdi.

01.10.2019 15:20Doğu Türkistanlılardan Çin işgaline tepki
Kayseri'de yaşayan Doğu Türkistanlılar, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesini işgaline tepki gösterdi.
Cumhuriyet Meydanında toplanan grup adına basın açıklaması yapan Seyit Abdülkadir Tümtürk, 1 Ekim tarihinin bir çok acıyı ve hüznü barındırdığını söyledi.
Tümtürk, "70 yıl önce bugün işgal edilen ata yurdumuz Doğu Türkistan için bu tarih ve sonrası acı, gözyaşı ve yok olan hayatlar dışında hiçbir şeyi kayıt etmemiştir. Tarih, Çin Halk Cumhuriyetinin kuruluşu olarak hatırladığı bugünde ne hazindir ki bir milletin yok oluşunu unutmaya başlamıştır." dedi.
Çin'in asimilasyon politikası güttüğünü iddia eden Tümtürk, şunları kaydetti:
"Çin hükumeti, Doğu Türkistan'da 1949 yılından bu yana sistematik bir biçimde uygulamakta olduğu soykırım ve asimilasyon politikasını, 11 Eylül'de ABD'de yaşanan korkunç terör saldırısını bahane ederek meşrulaştırmaya çalışmaktadır. Doğu Türkistan halkının yaşam alanlarını tarumar eden bu zihniyet ne yazık ki halkımızı terörize etmekte ve şiddetin bir parçası gibi göstermeye çalışmaktadır. Bugün Nazi kamplarını aratmayan sözde eğitim kamplarında milyonlarca soydaşımızı esir etmiş durumdadır. Bireylerin temel hak ve özgürlüklerinin ön plana çıktığı günümüzde, Çin işgali altındaki Doğu Türkistanlıların yok edilmek istenmesine sessiz bir şekilde duyarsız kalmak insanlığa ve vicdana aykırıdır."

Çin Halk Cumhuriyeti, Doğu Türkistan, Kayseri, Güncel

Kaynak: AA

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