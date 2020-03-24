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Doğu ve Güneydoğu'da toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi

İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelgeyle koronavirüs tedbirleri kapsamında, şehir içi çalışan toplu taşıma araçlarında yolcu sayısının yarıya indirilmesi ve araçlarda yolcuların güvenli mesafede oturmasına yönelik Diyarbakır, Mardin, Siirt ve Elazığ'da denetim yapıldı.

24.03.2020 16:38 | Son Güncelleme: 24.03.2020 16:54
Doğu ve Güneydoğu'da toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi
İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelgeyle koronavirüs tedbirleri kapsamında, şehir içi çalışan toplu taşıma araçlarında yolcu sayısının yarıya indirilmesi ve araçlarda yolcuların güvenli mesafede oturmasına yönelik Diyarbakır , Mardin, Siirt ve Elazığ'da denetim yapıldı.
Bakanlıkça 81 il valiliğine gönderilen, il ve ilçelerdeki tüm şehir içi ve şehirler arası çalışan toplu taşıma araçlarının araç ruhsatında belirtilen yolcu taşıma kapasitesinin yüzde 50'si oranında yolcu kabul etmesini ve araç içindeki yolcuların oturma şeklinin, teması engelleyecek şekilde olmasını öngören genelgenin ardından polis ve zabıta ekipleri harekete geçti.
Türkiye genelinde olduğu gibi Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde de denetimler gün boyu sürdü, kurallara uymayan şoför ve yolculara uyarıda bulunuldu.
Diyarbakır
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, şehir içi hizmet veren yolcu otobüsleri ve minibüslere yönelik denetim gerçekleştirdi.
Kentin farklı noktalarında denetim yapan ekipler, toplu taşıma araçlarını tek tek durdurarak yolcu sayılarını ve yolcuların güvenli mesafede oturup oturmadığını kontrol etti.
Öte yandan kentteki marketlerde de inceleme yapan zabıta ekipleri, marketlerin çalışma saatleri ve alışveriş yapan müşteri sayısına ilişkin denetimde bulundu.
Mardin
Mardin Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığına bağlı ekipler, koronavirüsle mücadele kapsamında, toplu taşıma araçlarında denetim gerçekleştirdi.

Zabıta ekipleri, toplu taşıma araçlarını tek tek durdurarak, yolcu sayılarını ve yolcuların güvenli mesafede oturup oturmadığını kontrol etti. Ekipler, kurallara uymayan yolcuları ve şoförleri ikaz etti.
Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, kent genelinde koronavirüse karşı denetim, temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirtti.
Vatandaşların koronavirüsten etkilenmemesi için tüm imkanların seferber edildiğini ifade eden Yaman, şunları kaydetti:
"Sağlık Bakanlığımızın almış olduğu kararlar ve İçişleri Bakanlığımız tarafından yayımlanan genelgeler çerçevesinde ekiplerimiz, hemşehrilerimizin yoğun olarak kullandığı alanlar, kamu kurum ve kuruluşları, mahalle, sokak ve caddelerde dezenfeksiyon çalışmalarına devam ediyor. Koronavirüsle mücadele kapsamında hemşehrilerimizi korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi için çalışmalarını titizlikle yürüten ekiplerimiz denetimlerini de ara vermeksizin sürdürüyor."
Yaman, denetimlerde, Mardinlilerin uyarıları dikkate aldığını ve genel olarak herhangi bir sıkıntı olmadığını gördüklerini aktardı.
Siirt
Siirt'te de İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince toplu taşıma araçlarında denetim yapıldı.
İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge kapsamında denetim yapan Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir içi ve şehirler arası çalışan toplu taşıma araçlarını denetledi.
Otobüslerin, kapasitelerinin yüzde 50'si kadar yolcu kabul etmesine ilişkin sürücü ve yolculara bilgilendirme yapan ekipler, yolcuların güvenli mesafede oturmasını da sağladı.
Elazığ
Elazığ Belediyesi zabıta ekipleri, toplum taşıma araçlarında gerçekleştirdikleri denetimlerde İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelge kapsamında şoförleri ve yolcuları bilgilendirdi.
Toplu taşıma araçlarında da şoförlerin, yaptıkları anonslarla sık sık yolculara güvenli mesafede oturmaları konusunda uyarıda bulunduğu görüldü.
"Evde kal" çağrısı dolayısıyla Elazığ'da toplu ulaşım araçlarında yoğunluk gözlenmedi.
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Kaynak: AA

Etiketler : Koronavirüs, Diyarbakır, Güncel

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