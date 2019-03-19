Doğu'ya Güneydoğu'ya Hiçbir Hükümet AK Parti Kadar Yatırım Yapmadı"

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Çok iddialı söylüyorum; Doğu'ya, Güneydoğu'ya, cumhuriyet tarihinde hiçbir hükümet AK Parti kadar ilgi göstermedi, yatırım yapmadı." dedi.Yılmaz, partisinin Moğultay Mahallesi'ndeki seçim irtibat bürosunun açılışında yaptığı konuşmada, 31 Mart'taki Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin Türkiye için son derece önemli olduğunu ifade etti.AK Parti iktidarı döneminde ana dil ve Alevi açılımları yapıldığını anımsatan Yılmaz, şunları söyledi:"AK Parti döneminde tabular yıkıldı, eski kalıplar geride kaldı ve çok şükür bugün insanlar etnik, mezhebi kimlikleriyle rahat şekilde yaşama imkanına kavuştu. Eksiklerimiz varsa demokrasi ve hukuk içinde inşallah o eksiklikleri de aşarız, yeter ki kavga gürültü olmasın, insanımız birbiriyle çatışmasın, anlamsız, sonuçsuz kavgalar olmasın. Bakın Tunceli'deyiz, Dersim'deyiz, burada en temel değer nedir derseniz, bana insanıdır derim. Tunceli kültürünün odağında insan var. Bizim de felsefemiz budur. AK Parti'nin felsefesi insan odaklı felsefedir. 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışıdır ve bu anlayışla devam edeceğiz inşallah."Yılmaz, AK Parti döneminde Türkiye'de demokratikleşmenin yanında ekonomide de büyük adımlar atıldığını vurgulayarak, büyüyen ekonominin nimetlerini de topluma yaydıklarını söyledi.Geri kalmış bölgelere daha çok yatırım yaptıklarını belirten Yılmaz, "Çok iddialı söylüyorum; Doğu'ya, Güneydoğu'ya, cumhuriyet tarihinde hiçbir hükümet AK Parti kadar ilgi göstermedi, yatırım yapmadı. 'Halep oradaysa arşın buradadır' diye bir söz var, gerçekten büyük yatırımlar yaptık. Tunceli'de milletvekilimiz yok diye düşünmedik. Tunceli bu vatanın aziz toprağıdır dedik ve elimizden gelen tüm gücümüzle yatırım yaptık. Kişi başına baktığınız zaman en fazla yatırım alan illerimizden biri Tunceli oldu. Hiçbir zaman ayrımcılık yapmadık." diye konuştu.Yılmaz, Tunceli Belediyesine yapılan görevlendirme ile kente önemli hizmetler verildiğini dile getirerek, bu hizmetler için AK Parti ile Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel'e teşekkür etti."Belediyelere gönderilen paralar çarçur edildi"Hizmetlerin aralıksız devam edeceğini ifade eden Yılmaz, şunları kaydetti:"Tunceli'deki bu parklar, güzel ışıklandırmalar, sokaklar niçin geçmişte yapılmadı? Bu soruyu sormamız gerekmez mi? Biz belediyelere kişi başına paralar gönderiyoruz. AK Parti döneminde şöyle değişiklikte yaptık, geri kalmışlığına göre biraz daha pozitif ayrımcılık yaptık, daha fazla kaynak gönderdik. Bir ilin gelişmişlik düzeyi düşük ise belediyelere daha çok para gönderdik ama o paralar Tunceli halkına hizmete gitmedi. Maalesef çarçur edildi, başka yerlere gitti ama şimdi gerçekten çok güzel hizmetler görüyoruz."Tunceli'nin yapılan yatırımlarla daha huzurlu bir kent haline geldiğini belirten Yılmaz, huzur ortamının korunması için hükümet olarak çalıştıklarını söyledi.Yılmaz, sözlerini şöyle tamamladı:"Boş laflarla uğraşmayalım, sloganlardan, ideolojik yaklaşımlardan yorulduk. Gerçekçi olalım, ayaklarımız yere bassın. Tunceli'mize, Dersim'imize, huzur ortamımıza, çocuklarımıza, gençlerimize onların geleceğine sahip çıkalım. İnanın bu huzur ortamını, birliğimizi, beraberliğimizi koruduğumuz sürece Tunceli'de çok daha büyük atılımlar olacak. Özel sektör bir yandan, kamu yatırımları bir yandan daha geniş istihdam ortamları olacak ve inşallah Tunceli'deki gençlerimiz başka bölgelere göç etmeyecek. Aksine metropollerden Tunceli'ye tersine göç yaşanacak, buna yürekten inanıyorum."Yılmaz, Sonel'in kullandığı ambulans ile şehir turu attıYılmaz seçim irtibat bürosunun açılışının ardından aynı alanda, Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel ile Sağlık Bakanlığınca kente gönderilen 8 tam donanımlı ambulansı hizmete soktu.İl Sağlık Müdürü Sercan Özaydın'dan ambulanslar hakkında bilgi alan Yılmaz, daha sonra Sonel'in kullandığı ambulans ile şehir turu attı.Kentte esnaf ziyaretinde de bulunan Yılmaz'a, AK Parti Tunceli Belediye Başkan Adayı Gökhan Arasan da eşlik etti.