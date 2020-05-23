Doğubayazıt'ın tarihi mekanlarında "Kovid-19" sessizliği
"Medeniyetler Geçidi" olarak nitelendirilen Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Ahmed-i Hani Kent Müzesi ve Eski Doğubayazıt Evi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sessizliğe büründü.
23.05.2020 14:48 | Son Güncelleme: 23.05.2020 14:53
Müze ve Eski Doğubayazıt Evi'nin Kovid-19 tedbirleri kapsamında iki aydır ziyarete kapalı olduğunu ve Ramazan Bayramında da açılmayacağını belirten Aktaş, "2017'de açılan iki yapıyı, bu zamana kadar yılda ortalama 100 bin kişi ziyaret etti. Salgın tehdidi yavaş yavaş ortadan kalkıyor. İnşallah yakın bir zamanda tekrar ziyarete açılacak ve eski günlerimize döneceğiz." diye konuştu.İlçe halkından Muhammet Güner ise bölgenin tarihi dokusuna uygun olarak inşa edilen iki yapının, içinde barındırdığı eserlerle yörenin simgesi haline geldiğini belirtti.Güner, salgın tedbirleri kapsamında ziyarete kapatılan Ahmed-i Hani Kent Müzesi ve Eski Doğubayazıt Evi'ne bir an önce tekrar kavuşmayı beklediklerini sözlerine ekledi.
Kaynak: AA
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