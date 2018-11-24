Doğubayazıt'ta Asfaltlama Çalışmaları Devam Ediyor

Ağrı
'nın Doğubayazıt
ilçesinde asfaltlama çalışmaları devam ediyor.
Asfaltlama çalışmaları sona eren ilçenin ana caddelerinden Ağrı Caddesi stadyum yolunun açılışı, Doğubayazıt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zafer Engin
tarafından yapıldı.
Kaymakam Engin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçe merkezini Ağrı- İran
kara yoluna bağlayan 3 kilometre uzunluğundaki caddeyi asfaltlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.
Eski kara yolu güzergahı olan ve bin 600 metresi de daha önce ulaşıma kapalı olan yolun asfaltlanmasıyla birlikte ilçede trafiğin rahatlayacağını anlatan Engin, şunları kaydetti:
"Caddemiz gerçekten ilçe merkezini Ağrı - İran kara yoluna bağlaması sebebiyle çok önemli bir konuma sahip. Toplamda 3 kilometreyi bulan stadyum yolunu asfaltlamakla birlikte yolun platform genişliğini de yaklaşık 4 metreden dolgu yaparak 24 metreye kadar çıkardık. Yol hattımızın planlaması ise, çocuk oyun grubu, park, bisiklet, koşu ve yürüyüş yolu, oturma bankları, kamelyalar, vitamin büfe ve mini kafe yerleri yer alacak şekilde yapıldı. Çalışmalarımız planlanan aralıklarla devem edecek."
Açılışa, Cumhuriyet Başsavcısı İdris Gültekin, İlçe Jandarma
Komutanı Binbaşı Özkan Yılmaz
, İlçe Müftüsü Adem Özdemir, AK Parti Doğubayazıt İlçe Başkanı Mustafa Konyar, Doğubayazıt Gaziler Derneği Başkanı Resul İlhan, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.
İran,Ağrı,Doğubeyazıt
24 Kasım 2018 Cumartesi 18:36