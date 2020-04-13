Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Doğubayazıt'ta "Bir Sorum Var Öğretmenim" Projesi

Doğubayazıt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan " Bir Sorum Var Öğretmenim " projesi kapsamında gönüllü öğretmenlerce, LGS ve YKS sınavlarına girecek olan 8. ve 12. sınıf öğrencilerine yönelik soru ve çözüm videoları ile destek oluyor.

13.04.2020 12:03 | Son Güncelleme: 13.04.2020 12:03
Doğubayazıt'ta
Doğubayazıt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan " Bir Sorum Var Öğretmenim " projesi kapsamında gönüllü öğretmenlerce, LGS ve YKS sınavlarına girecek olan 8. ve 12. sınıf öğrencilerine yönelik soru ve çözüm videoları ile destek oluyor.

Ağrı'nın Doğubayazıt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce başlatılan " Bir Sorum Var Öğretmenim " projesi kapsamında gönüllü öğretmenler tarafından LGS ve YKS sınavlarına girecek olan 8. ve 12. sınıf öğrencilerine yönelik soru ve çözüm videoları hazırlandı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarında paylaşılan videolar sınavlarda öğrencilerin geleceğine ışık oluyor. Proje hakkında bilgi veren Doğubayazıt İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Kösen," Bizlerde uzaktan da olsa öğrencilerimizin kalplerine dokunabilmeyi, çocuklarımıza bir sınıf havası oluşturmayı, okula ve öğretmenlerine olan özlemlerini azaltmak amacıyla ve onlara bu süreci nasıl verimli geçirebilecekleri üzerine düşünmeye başladık. Proje ofisindeki öğretmen arkadaşlardan mademki biz öğretmenler çocuklarımızdan uzaktayız onlara nasıl daha yakın olabiliriz fikrinden hareketle 'Bir Sorum Var Öğretmenim' projesini geliştirdiler. Öncelikle bu projeye gönüllü olacak farklı branşlardaki örneğin; Fen Bilimleri, Matematik, Türkçe, Sosyal Bilgiler gibi temel derslerde dikkate alınarak alanında uzman gönüllü öğretmen arkadaşları belirledik. Özellikle sınava hazırlanan 8. ve 12 . sınıf öğrencilerini düşünerek gönüllü öğretmenlerimizden sınava hazırlanan öğrenciler için kısa soru çözüm videoları çekmelerini istedik. Bunu yaparken Milli Eğitim Bakanlığı"nın her ay yayımladığı örnek LGS ve YKS sorularını baz almaya özen gösterdik. Ayrıca son yıllarda ÖSYM'nin soru tarzına uygun 'Yeni Nesil Soru' kriterine ayrı bir parantez açarak bu alandaki soruları gönüllü öğretmen arkadaşlarımız titizlikle ve dikkatle inceleyerek soru çözümlerini gerçekleştirdiler. Tüm bunların yanı sıra sadece gönüllü öğretmenlerimizin değil öğrencilerimizin çözemediği veya kafasına takılan soruları da çözerek sevgili öğrencilerimize yedi gün yirmi dört saat hizmet vermeye başladık. 'Bir Sorum Var Öğretmenim' projesinin en can alıcı yönü de öğrencilerimizin çözemediği soruları alanında uzman ve tecrübeli öğretmenlerin çözerek onlara ulaştırması olmuştur"dedi. - AĞRI

Kaynak: İHA

Etiketler: Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Doğubeyazıt, LGS, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüse aldırmadan tarihi sarayın karşısında güpegündüz ilişkiye girdiler Haberler
Koronavirüse aldırmadan tarihi sarayın karşısında güpegündüz ilişkiye girdiler
Eşiyle öpüşme pozunu paylaşan Pınar’dan ’Biraz edep’ diyen takipçisine tepki Haberler
Eşiyle öpüşme pozunu paylaşan Pınar'dan "Biraz edep" diyen takipçisine tepki
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz’dan ayrıldı Haberler
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz'dan ayrıldı
Koronavirüs cezaevlerine sıçradı! 17 mahkuma virüs bulaştı, 3 kişi öldü Haberler
Koronavirüs cezaevlerine sıçradı! 17 mahkuma virüs bulaştı, 3 kişi öldü
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Sokağa çıkma yasağı görüşülecek Haberler
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Sokağa çıkma yasağı görüşülecek
Bomba iddia! Erdoğan, ’Şimdi zamanı değil’ diyerek istifa mektubunu yırttı Haberler
Bomba iddia! Erdoğan, "Şimdi zamanı değil" diyerek istifa mektubunu yırttı
Fransa’da koronavirüsten ölenlerin sayısı 14 bini geçti Haberler
Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 14 bini geçti
108 yeni vaka endişeye düşürdü! Koronavirüs, tam da ’Bitti’ denilen bölgede yeniden başladı Haberler
108 yeni vaka endişeye düşürdü! Koronavirüs, tam da "Bitti" denilen bölgede yeniden başladı
Haberler ›› Güncel ››Doğubayazıt'ta 'Bir Sorum Var Öğretmenim' Projesi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

13:21: Çin'den Hırvatistan'a 60 tonluk tıbbi yardım - Haber 13:21: Koronalı günlerde umut oldular - Haber 13:20: Elazığ'da öğretmen ve öğrencilerden "Evde kal" klibi - Haber 13:20: Sosyal izolasyonda, görünmez tehlikelere dikkat - Haber 13:20: Elazığ'da evden çıkamayan gençler kitap okuyarak zaman geçiriyor - Haber 13:14: Son dakika: 5 açık cezaevinde 17 hükümlüye koronavirüs teşhisi konuldu, 3 mahkum hayatını kaybetti - Haber 12:38: Buckingham Sarayı'nın karşısında güpegündüz cinsel ilişkiye giren çifte sosyal izolasyon uyarısı yapıldı - Haberler 11:58: Pınar Altuğ, eşini dudağından öptüğü pozunu paylaştığı için kendisine "Biraz edep" diyen takipçisine tepki gösterdi - Magazin