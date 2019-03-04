Doğubayazıt'ta Ekrem Çelebi'ye Yoğun İlgi

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Adalet ve Kalkınma Partisi Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, seçim çalışmaları kapsamında gitti Doğubayazıt'ta büyük ilgi gördü.Ağrı'nın tek milletvekili olan bu nedenle tüm ilçelere gitmeye özen gösteren Ekrem Çelebi, Doğubayazıt'ta teşkilat ve vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Seçim ofisini açan ve partililerle bir araya gelen Çelebi, daha sonra esnaf ziyareti yaptı. Doğubayazıt Belediye Başkan Adayı Ertuğrul Eryılmaz'a destek verilmesini isteyen Çelebi, seçildikten sonra Doğubayazıt'ta sürekli gelmeye çalıştığını ifade ederek Doğubayazıt'ı bu defa çok farklı gördüğünü belirtti. Vatandaşın Ak Parti'ye yoğun teveccüh gösterdiğini ifade eden Çelebi "Bu seçim kader seçimidir. Vatandaşlarımız Ağrı'nın ve Doğubayazıt'ın geleceğini oylayacaklardır. İnşallah halkımız hizmetten yana oyunu kullanacaktır" dedi.Ertuğrul Eryılmaz ve Ak Parti İl Başkanı Abbas Aydın ile birlikte caddelerde dolaşan Ekrem Çelebi, gördüğü ilgiden oldukça memnun kaldı. - AĞRI