Doğubayazıt'ta Engelliler Ziyaret Edildi

AĞRI (AA ) - Doğubayazıt
Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Zafer Engin, ilçede engelli bireyi bulunan aileleri ziyaret etti.
Engin, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü
dolayısıyla ilçede engelli bireye sahip ailelere konuk oldu.
Doğubayazıt Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) ile Doğubayazıt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen ziyaret programında, engelliler ve ailelerinin taleplerini dinleyen Engin, ziyaretlerinde ailere gıda kolisi ve çeşitli hediyeler verdi.
Dünya Engelliler Günü,3 Aralık,Doğubeyazıt
03 Aralık 2018 Pazartesi 17:55