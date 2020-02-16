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Doğubayazıt'ta hafızlık icazet ve Kur'an-ı Kerim ziyafeti programı düzenlendi

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde hafızlık kursunu başarıyla tamamlayan öğrenciler için hafızlık icazet ve Kur'an-ı Kerim ziyafeti programı düzenlendi.

16.02.2020 13:30 | Son Güncelleme: 16.02.2020 13:30Doğubayazıt'ta hafızlık icazet ve Kur'an-ı Kerim ziyafeti programı düzenlendi
'nın Doğubayazıt ilçesinde hafızlık kursunu başarıyla tamamlayan öğrenciler için hafızlık icazet ve Kur'an-ı Kerim ziyafeti programı düzenlendi.

Doğubayazıt Müftülüğü tarafından Seyyid Abdurrahim Arvasi Merkez Kur'an Kursunda düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.
Programda konuşan İlçe Müftüsü Adem Özdemir, ilçede ilk defa hafızlık icazet programı düzenlendiğini söyledi.
Gencinden yaşlısına vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini anlatan Özdemir, "Küçük yaşta Kur'an-ı Kerim'i baştan sona ezberleyen bu kardeşlerimiz, inşallah hem akranlarına hem de büyüklerine bu başarılarıyla örnek olacaklar." diye konuştu.
Programda daha sonra, Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Üyesi Kurra Hafızı İbrahim Noğman ve müezzinler tarafından Kur'an-ı Kerim okundu.
Programda ayrıca, "Camiyi Seviyoruz Namazla Buluşuyoruz" projesi kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.
Hafızlığını tamamlayan öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

Seyyid Abdülhakim-i Arvasi, Doğubeyazıt, Ağrı, Güncel

Kaynak: AA

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