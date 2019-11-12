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Doğubayazıt'ta "Mevlidi Nebi Haftası" etkinlikleri

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde Mevlidi Nebi Haftası dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

12.11.2019 16:00 | Son Güncelleme: 12.11.2019 16:00Doğubayazıt'ta
'nın Doğubayazıt ilçesinde Mevlidi Nebi Haftası dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.
Doğubayazıt İlçe Müftülüğünce İnegöl Caddesi'nde açılan "Peygamberimiz ve Aile" temalı resim sergisine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
Hafta münasebetiyle Vali Kutlu Aktaş Konferans Salonunda ise program düzenlendi.
İlçe Müftüsü Adem Özdemir'in günün anlam ve önemini anlatan konuşmasının ardından, Diyanet İşleri Başkanlığının hazırlamış olduğu sinevizyon gösterimi davetlilere sunuldu.

15 Temmuz Kız Kur'an Kursu ve Aile destek Merkezi öğrencilerinin birbirinden güzel şiirler ve ilahiler seslendirdiği program, Ağrı İl Müftüsü Tandoğan Topçu'nun "Peygamberimiz ve Aile" temalı konferansıyla sona erdi.

Konferansa, Ağrı İl Müftüsü Tandoğan Topçu, Doğubayazıt İlçe Müftüsü Adem Özdemir, kurum amirleri, din görevlileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Hafta dolayısıyla ayrıca İlçe Müftülüğünce Ahmed-i Hani Camisinde sabah namazı programı gerçekleştirildi.
Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan camideki program, sabah namazının ardından verilen ikramla sona erdi.

Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında son olarak, Müftü Özdemir ve din görevlilerinden oluşan bir grup, Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesinde tedavi gören hastalara geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Doğubayazıt İlçe Müftüsü Adem Özdemiri AA muhabirine yaptığı açıklamada, konferanslar, ziyaretler ve sergilerin düzenlendiği ilçede, Mevlidi Nebi Haftasının dolu dolu geçtiğini söyledi.



Özellikle "Peygamberimiz ve Aile" temalı konferanslara ilçe halkının yoğun ilgi gösterdiğini aktaran Özdemir, şunları kaydetti:
"Mevlidi Nebi Haftasını gerçekten ilçemizde dolu dolu geçiyor. Hafta münasebetiyle her yaştan, her statüden vatandaşlarımıza yönelik etkinlikler gerçekleştirdik. Özellikle ilçe merkezinde ve cezaevinde erkek ve bayan hükümlülere ayrı ayrı düzenlediğimiz konferanslara yoğun ilgi vardı. İnşallah gelecek senelerde de etkinliklerimize hız kesmeden devam edeceğiz."

Doğubeyazıt, Ağrı, Güncel

Kaynak: AA

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