Doğubayazıt'ta "Nitelikli Öğretmen" Semineri

Ağrı
'nın Doğubayazıt
ilçesinde yeni atanan aday öğretmenlere "nitelikli öğretmen" semineri verildi.
Doğubayazıt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce Gençlik Merkezi'nde düzenlenen seminerde ilçede yeni göreve başlayan aday öğretmenlere kişisel gelişimlerini ve mesleki tecrübelerini artırmaya yönelik bilgiler verildi.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yardımcı burada yaptığı konuşmada, nitelik öğretmenlerin önemine işaret ederek, okuyan, düşünen, sorgulayan ve üreten nesillerin ancak kolektif anlamda başarıyı hedefleyen donanımlı öğretmenler vasıtasıyla yetişebileceğine vurgu yaptı.
Seminere, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Servet Şahin
, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Sevgi Lordoğlu ve aday öğretmenler katıldı.
Ağrı, Doğubeyazıt, Güncel
Kaynak: AA