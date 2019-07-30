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Doğubayazıt'ta sağlık çalışanına bıçaklı saldırı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde Doç.Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi'nde görevli bir sağlık çalışanı, hasta yakınları tarafından bıçaklı saldırıya uğradı.

30.07.2019 12:21 Doğubayazıt'ta sağlık çalışanına bıçaklı saldırı
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde Doç.Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi'nde görevli bir sağlık çalışanı, hasta yakınları tarafından bıçaklı saldırıya uğradı.

Olay, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Doç.Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi'nde Veri Hazırlama Şefi olarak çalışan Ahmet Akbaş ile hasta yakınları arasında sözlü tartışma yaşandı. Sözlü tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine hasta yakınları, Ahmet Akbaş'ı sırtından bıçakladı. Ağır yaralanan Akbaş, hastanedeki doktorların müdahalesinden sonra yoğun bakıma alındı. Hayati tehlikeyi atlatan Veri Hazırlama Şefi Ahmet Akbaş'ın durumunun ciddiyetini koruduğu ve 2 gün daha yoğun bakımda tutulacağı belirtildi.

İsimleri öğrenilemeyen 2 saldırgan olay sonrası polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - AĞRI

3. Sayfa

Kaynak: İHA

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