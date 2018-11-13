Doğubayazıt'ta Trafik Kazası: 3 Yaralı

Ağrı
'nın Doğubayazıt
ilçesinde, içerisinde askerlerin olduğu otomobilin iş makinesine çarpması sonucu 3 asker yaralandı.
Doğubayazıt'tan Iğdır
istikametine giden Fikret Doğan'ın kullandığı İlçe Özel İdaresi'ne ait iş makinesine, içerisinde 3 askerin bulunduğu aynı istikametten gelen 04 D 3392 plakalı otomobil çarptı.
Çarpma sonucunda savrulan ve yol kenarında park halinde bulunan bir traktöre çarparak durabilen otomobildeki 3 asker yaralandı.
Kazanın ardından olay yerine Doğubayazıt Arama Kurtarma (DAK) ve 112 Acil Servis
ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla Doğubayazıt Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz
Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı askerler, tedavi altına alındı.