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Doğuda 3 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor

Erzurum, Kars ve Ardahan'da gök gürültülü sağanak etkili olacak.

05.09.2019 09:52 Doğuda 3 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor
Erzurum, Kars ve Ardahan'da gök gürültülü sağanak etkili olacak.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava sabah saatlerinde parçalı ve az bulutlu olacak. Öğle saatlerinden akşam saatlerine kadar ise Erzurum'un kuzeydoğusu ile Kars ve Ardahan'da gök gürültülü sağanak bekleniyor. Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzey ve doğulu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan'da 7, Kars'ta 8, Erzurum'da 9, Ağrı'da 11, Tunceli'de 13, Erzincan ve Iğdır'da 15 derece ölçüldü.
Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık ise Tunceli'de 32, Erzincan'da 31, Iğdır'da 30, Ağrı'da 28, Erzurum'da 27 ve Ardahan'da 24 derece olacak.

Erzurum, Ardahan, Kars, Güncel

Kaynak: AA

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