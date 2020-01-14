Haberler » Güncel » Doğuda kar Kilis'te bahar - Haber

Doğuda kar Kilis'te bahar

Kilis'te havanın bir anda ısınmasıyla birlikte vatandaşlar parklara koşarken, Türkiye'nin birçok bölgesi kar ve soğukla mücadele ediyor.

14.01.2020 11:05 | Son Güncelleme: 14.01.2020 11:05Doğuda kar Kilis'te bahar
'te havanın bir anda ısınmasıyla birlikte vatandaşlar parklara koşarken, 'nin birçok bölgesi kar ve soğukla mücadele ediyor.
Doğu Anadolu ile Batı illeri ve Türkiye genelinde etkili olan sert hava şartlarında vatandaşlar kış ile mücadele ederken, Kilis'te 3 gündür havanın güneşli olması nedeniyle vatandaşlar çarşıya pazara çıktı. Parklarda banklarda oturan vatandaşlar, güneşlenerek baharı aratmayan havada geziyor. Kilis'te bu yıl yağış miktarında geçen yıla oranla yüzde 50 oranında düşüş yaşanıyor.
(İHA)

Türkiye, Kilis, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:54  Adana'daki trafik kazası - Haber
12:54  Kaymakam Çalışır'dan gazi Uzman Çavuş Kürşat Özden'e evinde ziyaret - Haber
12:53  Cesedi minibüste bulunan kadını öldürdüğü iddia edilen eski eşe tahliye kararı - Haber
12:53  ÇEKİCİNİN KALDIRDIĞI ARAÇTAN DÜŞTÜĞÜ ÖNE SÜRÜLEN KADIN YARALANDI - Haber
12:48  Malatya Teknokent Firmasına UNESCO'dan ödül - Haber
11:51  Mersin'de devlet hastanesinde patlama: 2'si ağır 5 yaralı - Haber
11:42  10 gündür kayıp olan Gülistan'ın odasında intihar mektubu bulundu - Haber
08:53  Vinç devrilince çatıya tutunan işçi düşerek hayatını kaybetti - Haber
07:28  İBB'ye bağlı İstanbul Kitapçısı'nda terörist elebaşı Sakine Cansız'ın kitabının satılması tepki çekti - Haber
00:34  Aynı pastaneyi dört kez soydular, beşincide yakayı fena ele verdiler - Haber
14.01.2020 12:57:55