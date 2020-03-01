: Doğuda kış

Kar yağarken yoldan geçen araçlarOrmanlardan görüntülerKarlı yolda yürüyen insanlarKar küreme makinesinin çalışmasıKar küreyen vatandaşlarKarla kaplanmış araçlarKarla kaplı ağaçlarAğaç üzerideki karga KARS - Doğu Anadolu Bölgesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kars
'ın Sarıkamış ilçesinde etkili olan kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü.
İki gündür devam eden kar yağışıyla kar kalınlığı ilçede 20, Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde 30 santimetre ölçüldü.
Ağaçlar, bitkiler karla kaplanırken sürücüler yollarda kontrollü şekilde ilerleyebiliyor. Vatandaşlar ev ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.