29.06.2019 11:12
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Doğuda sağanak yağış etkili olacak

Doğuda sağanak yağış etkili olacak

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki illerde sağanak yağış bekleniyor.

Doğu Anadolu Bölgesi 'ndeki illerde sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Erzurum 'un kuzey kesimleri ile Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50kg/metrekare) olması beklendiğinden ani sel, su baskını , taşkın, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar vb. yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerektiği konusunda uyardı. Bölgede sıcaklıklar mevsim normalleri civarında seyredeceği rüzgar ise kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bölgede gün içerisinde beklenen hava sıcaklıklarının ise Erzurum'da 24, Kars'ta 25, Ağrı 'da 28, Erzincan 'da 32, Iğdır 'da 36 ve Ardahan'da 22 derece olması bekleniyor.

Meteoroloji uzmanları, bölge genelinde devam eden sağanak yağışlarla birlikte hava sıcaklıklarının da yüksek seyretmesi nedeniyle özellikle yüksek rakımlı yerlerde meydana gelebilecek sel, su baskını ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olunması konusunda da uyarılarda bulundu. - ERZURUM
Kaynak: İHA
kars , meteoroloji , doğu anadolu bölgesi , erzurum , Güncel

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