Doğuda Sıcaklık 2-4 Derece Artacak

Doğu Anadolu Bölgesi
'ndeki illerden Van
, Bitlis
, Muş
ve Hakkari
'de hava sıcaklıklarının 2-4 derece artması bekleniyor.
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın parçalı çok bulutlu, sabah saatlerinde Hakkari çevreleri ile Van'ın doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının 2-4 derece artması beklenen bölgede, rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan hafif, ara sıra orta, yer yer kuvvetli esecek.
Bugün beklenen en yüksek sıcaklıklar Van'da 6, Hakkari'de 4, Muş'ta 3 ve Bitlis'te 1 derece olacak. Van Gölü
'nde hava çok bulutlu olacak, rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 2-4 kuvvetinde esecek.
Muş, Bitlis, Hakkari, Van, Güncel
Kaynak: AA