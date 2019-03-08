08 Mart 2019, 11:09
»»

Doğuda Sıcaklık 2-4 Derece Artacak

Doğuda Sıcaklık 2-4 Derece Artacak

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki illerden Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de hava sıcaklıklarının 2-4 derece artması bekleniyor.

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki illerden Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de hava sıcaklıklarının 2-4 derece artması bekleniyor.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın parçalı çok bulutlu, sabah saatlerinde Hakkari çevreleri ile Van'ın doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının 2-4 derece artması beklenen bölgede, rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan hafif, ara sıra orta, yer yer kuvvetli esecek.

Bugün beklenen en yüksek sıcaklıklar Van'da 6, Hakkari'de 4, Muş'ta 3 ve Bitlis'te 1 derece olacak.

Van Gölü'nde hava çok bulutlu olacak, rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 2-4 kuvvetinde esecek. Muş, Bitlis, Hakkari, Van, Güncel
Kaynak: AA