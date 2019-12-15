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Doğuda soğuk hava etkili oluyor - KARS

Doğuda soğuk hava etkisini sürdürürken buzlanma ve don olayına karşı vatandaşlar uyarıldı.

15.12.2019 13:12 | Son Güncelleme: 15.12.2019 13:15
Doğuda soğuk hava etkisini sürdürürken buzlanma ve don olayına karşı vatandaşlar uyarıldı.
Kars
Kars'ta kar yağışının ardından soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi. Soğuk hava nedeniyle bazı vatandaşlar araçlarını battaniyeyle sardı.
Sarıkamış ilçesinde ise kar yağışı aralıklarla devam ediyor. Sarıçam ormanları, bitkiler beyaza büründü, bina çatılarında buz sarkıtları oluştu.
Kar kalınlığı ilçede 15, 2 bin 300 rakımlı Handere köyünde ise 25 santimetreye ulaştı.
Yöre sakinlerinden Turhan Koçaş, bu sene kar yağışının geciktiğini, soğuk havanın etkisini sürdürdüğünü belirterek, "Şu anda kar yağışı var, inşallah devam eder." dedi.
Doğuda soğuk hava etkili oluyor - KARS

Kars, Güncel

Kaynak: AA


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