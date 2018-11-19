Doğuda Soğuklar Etkili Oluyor

19 Kasım 2018 Pazartesi 11:01



19 Kasım 2018 Pazartesi 11:01

Doğu Anadolu Bölgesi'nde soğuk hava etkili oluyor.Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, havanın parçalı ve zamanla çok bulutlu olacağı tahmin edilen bölgede, gece ve sabah saatlerinde yer yer buzlanma, don olayı ve pus hadisesi bekleniyor.Hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyredeceği beklenen bölgede, rüzgar kuzeyli yönlerden hafif esecek.Gece en düşük hava sıcaklığı Tunceli'de 0, sıfırın altında olmak üzere Erzincan ve Iğdır'da 2, Ağrı'da 6, Erzurum'da 7, Kars ve Ardahan'da 10 derece ölçüldü.Günün en yüksek hava sıcaklığının Iğdır'da 14, Tunceli'de 11, Erzincan'da 9, Ağrı'da 7, Kars ve Erzurum'da 6, Ardahan'da 5 derece olması öngörülüyor.Kar kalınlıkları Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde 30, Ergan Kayak Merkezi'nde 21, Yalnızçam Kayak Merkezi'nde 4, Erzurum kent merkezinde ise 3 santimetre ölçüldü.Yetkililer, bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile sis beklendiğinden oluşabilecek aksamalara karşı vatandaşları uyardı.Ördek Gölü buz tuttuKars'ın Sarıkamış ilçesinde soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi.Kar yağışının ardından ilçede bu gece hava sıcaklığı sıfırın altında 10 dereceye düştü. Bazı kent sakinleri arabalarını örtülerle kapatarak soğuktan korumaya çalıştı.Bina çatılarında buz sarkıtları oluştu, ev ve arabaların camları buz tuttu. Bazı kişiler, bina çatılarındaki kar kütlelerini bellerine ip bağlayarak temizlemeye çalıştı.Sarıkamış ilçesindeki Ördek Gölü ile Acısu Deresi hava sıcaklıklarındaki ani düşüş nedeniyle buz tuttu.Sarıkamış ilçe merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Kekli Deresi mevkisi girişinde bulunan Ördek Gölü'nün yüzeyinde, gece hava sıcaklığının sıfırın altında 11 dereceye düşmesiyle buz tabakası oluştu.Gölün büyük bir kısmı buzla kaplanırken gölde yaşamlarını sürdüren ördekler, küçük su birikintilerinde yüzmeye çalıştı.