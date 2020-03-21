Doğukan Manço'dan #evdekal partisi!

Geçirdiğimiz zor günlerde karşılıklı moral bulmak için set başına geçen Doğukan Manço, "İlk yayınım, teknik detayları test etmiş olduk, ev halimizle evleri biraz renklendirmek istedim, çok güzeldi.

Yüzümüz güldü. Müzik hepimizin moraline iyi geliyor. Solist arkadaşlarım da şahane yayınlar yapıyor. Ben de sahneyi çok özledim ama sağlığımız için evde kalmaya devam. Şimdilik evdeki sahnedeyiz." diyerek performanslarına sosyal medya hesabından devam edeceğini söyledi.

Kaynak: Snob Magazin