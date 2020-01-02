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Doğukan Sinik'in dayılık heyecanı

Antalyaspor'un genç yıldızı Doğukan Sinik dayı oldu.

02.01.2020 22:03 | Son Güncelleme: 02.01.2020 22:08 Doğukan Sinik'in dayılık heyecanı

'un genç yıldızı Doğukan Sinik dayı oldu. Doğukan Sinik'in ablası Tuğçe ve eniştesi Soner çiftinin dünyaya gelen bebeğine Alvina ismi verildi. Doğukan Sinik, yeğenine ilk hediye olarak üzerinde adının yazılı olduğu bir Antalyaspor forması aldı. Minik Alvina'yı kucağına alarak yaşadığı heyecanı ölümsüzleştiren Doğukan Sinik, "Yeğenim Alvina'nın sağlıklı olarak dünyaya gelmesi en büyük arzumuzdu. Şimdi de kucağımıza almanın mutluluğunu yaşıyoruz. Umarım uzun, sağlıklı ve mutlu bir yaşamı olur" diye konuştu. - ANTALYA


Antalyaspor, Kayseri, Spor

Kaynak: İHA

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