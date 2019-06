Doğukan Sinik'in hedefi hep daha iyi olmak - İSTANBUL

Kaynak: AA

EMRAH OKTAY - Ümit Milli Takım'da forma giyen Antalyasporlu futbolcu Doğukan Sinik, hedefinin "Üç büyükler"de ve Avrupa 'da futbol oynamak olduğunu söyledi.2021 Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri 3. Grup'ta yarın İstanbul 'da Arnavutluk ve 11 Haziran Salı günü de deplasmanda Kosova ile karşılaşacak ay-yıldızlı ekibin İstanbul'daki kampında yer alan Doğukan, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.Her futbolcunun hayalinin A Milli Takım forması giymek olduğunu dile getiren genç futbolcu, şunları kaydetti:"Bu müthiş bir hayal. Bulunduğumuz ortam bile 15-16 yaşındayken düşünemeyeceğimiz bir ortam. Sahada elimden geldiği kadarıyla bunun hakkını vermeye çalışıyorum ve gururunu yaşıyorum. Hedeflerim var. En önemlisi A Milli Takım'da oynamak. Bunun için kendimi daha fazla nasıl geliştirebileceğime odaklanıyorum. Kendimi yeterli bulduğum an bence futbolu bırakmalıyım. Hiçbir zaman kendimi yeterli bulmayacağım ve eksiklerimi tamamlayıp bir an önce A Milli Takım'daki arkadaşlarımın yanına gitmeyi istiyorum."Doğukan, adının transferde geçmesiyle ilgili, şöyle konuştu:"Medyada benimle ilgili bir şeyler yazılıyor. Yazılan takımlar her futbolcunun gurur duyacağı ekipler. Üç büyüklerle ilgili haberleri ben de okuyorum. Sezon içinde de bu haberler çıktığında sadece Antalyaspor'daki maçlara odaklandım. Şimdi ise önümüzde Ümit Milli Takım ile Arnavutluk ve Kosova maçları var. Şimdi de onlara odaklanıyorum. Profesyonel futbolcu olarak yapmam gereken bu. Zaten transfer olacağımız ve gideceğimiz varsa, kulübümüzün de menfaatlerine uyuyorsa gideriz. Kulübümüzün menfaatlerine yaramıyor ve kalmamız gerekiyorsa kalırız. Tabii ki her futbolcunun hayali 'Üç büyükler' ve Avrupa'da futbol oynamaktır. Ancak oynadığım Antalyaspor da vizyon sahibi bir kulüp. Antalya güzel bir şehir. Gururla ve mutlu bir şekilde oynadığım bir yer."Hayallerinde İngiltere Ligi olduğunu vurgulayan Doğukan Sinik, "En zor ama en güzel lig İngiltere. Hiç ara verilmeden maçlar oynanıyor, hiç izin verilmiyor. Bence müthiş. Ancak gerçekçi olmak gerekirse İspanya Belçika ve Hollanda ligleri olabilir. Oralarda gelişimimi sağlayıp sonra İngiltere'yi hedeflemem doğru olur diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı."İki maçtan 6 puan almayı hedefliyoruz"Süper Lig'de iyi bir sezonu geride bıraktıklarını anlatan Doğukan, "Şimdi tamamen Ümit Milli Takıma odaklanmış durumdayım. Gruptaki ilk maçımızda deplasmanda Arnavutluk'u yenmiştik. Şimdi yeniden Arnavutluk ile İstanbul'da karşılaşacağız. Bir de deplasmanda Kosova ile maçımız var. Biraz daha rahatlamak için bu iki maçtan 6 puan almayı hedefliyoruz." diye konuştu.Ligde geride kalan sezonu değerlendiren 20 yaşındaki futbolcu, "Benim için yoğun ve güzel bir sezon geçti. Antalyaspor ile ligi 7. sırada bitirdik ve Avrupa kupalarına gitmeyi kılpayı kaçırdık. Son maç galip gelseydik UEFA Avrupa Ligi'ne gidecektik." şeklinde görüş belirtti."Önümüzdeki sezon daha çok katkı vermek istiyorum"Doğukan, Süper Lig'de 33 maçta forma giydiğini ve performansının iyi olmasına rağmen daha fazla skor katkısı vermesi gerektiğini vurguladı.Yaklaşık 1 yıllık süreçte TFF 3. Lig'den Süper Lig'de süre alan bir oyuncu haline geldiğini anlatan genç futbolcu, şöyle devam etti:"Geçen sene TFF 3. Lig'de kiralık olarak Kemerspor 2003'te oynuyordum. O zaman hedeflerimi sorduğunuzda Antalyaspor'da forma şansı bulmayı istediğimi söylemiştim. Bu hedefim hala devam ediyor. Bu sezon benim için iyi geçti. Maç sayısı ve süresi anlamında iyi bir sezondu ama skor anlamında çok katkı veremedim. Bu benim bir eksikliğim. Bunu geliştirmeye çalışıyorum. Tempomda ve mücadelemde sıkıntım yoktu ama herkes gibi benim de beklediğim skora bir an önce katkı vermek. Şanssızlıklar oluyor. Önümüzdeki sezon daha çok gole ve asiste katkı vermek istiyorum." Bülent Korkmaz benim için çok büyük bir şans"Doğukan Sinik, Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz'ın kariyeri için çok önemli olduğunu söyledi.Korkmaz'ın kendisine Süper Lig kapısını açtığını dile getiren Ümit Milli futbolcu, "Benim için en önemli kişilerden birisi Bülent Korkmaz hoca. Kendisi benim için çok büyük bir şans. Geldiğinde kiralıktan dönmüştüm. 3. Lig'de oynadığım için ön yargılı olabilirdi, görmeyebilirdi. Bizi tanıdı. Biz de hocamızın dediklerini elimizden geldiği kadar yapmaya çalıştık. Şu an buradaysam ve ligde 33 maç oynadıysam Bülent hocanın büyük katkısı var. Bütün hocalarımın öyle ama hocamızın emeği unutulacak gibi değil. Benim için Süper Lig kapısını açan Bülent Korkmaz oldu." şeklinde konuştu.