Doğulu'dan SSAUMDER'in kampanyasına destek

Sporda Şiddet, Alkol ve Uyuşturucuyla Mücadele Derneği (SSAUMDER) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Coşkun, ihtiyaç sahibi ailelerin eğitim gören çocukları için başlattıkları okul forması ve çanta kampanyasına desteğin her geçen gün arttığını söyledi.

Coşkun, gazetecilere yaptığı açıklamada, derneğin, spor, barış, kardeşlik ve sevginin bir arada yaşandığı ve toplumun her kesimini bir araya getiren sosyal bir bağ olarak ifade edilebileceğini aktardı.

Alkol, uyuşturucu kullanımı ve madde bağımlılığının ulusal ve uluslararası bir sorun olduğunun bilinci ile bu konuda yurt dışında ve yurt içinde eğitim amaçlı yazılan veya yayınlanan kitap, dergi ve belgelerin yayın ve teminini sağlayarak okullara dağıtıp öğrencilerin bilinç sahibi olmalarına katkı sağladıklarını belirten Coşkun, "Sporcu Çocuklar Geliyor" adı altına öğrencilere her türlü destekleri verdiklerini ifade etti.

Okul forması ve çanta kampanyası başlattıklarını anlatan Coşkun, "Kampanyamıza sanat dünyasından büyük destek var. Son olarak giderek yıldızı parlayan sanat yönetmeni ve fotoğrafçı kardeşimiz Kemal Doğulu bu konuda yanımızda oldu. Kendisi sosyal medyasından çeşitli duyurularda bulundu bu konuda. Kamp için hazırladığımız afişler okullarımıza gönderilmeye başlandı. Okullardan gelen bilgiler doğrultusunda ihtiyaçlar karşılanacak. Daha fazla ihtiyaç sahibi öğrencinin yanında olabilmek için daha çok desteğe ihtiyacımız var. Bu anlamlı proje bizi ve destek olan sanat dünyamızı mutlu ediyor." diye konuştu.

Kaynak: AA