Doğum Günlerini Birlikte Kullandılar

İzmit Belediyesi
Kasım ve Aralık
aylarında dünyaya gelenler için toplu doğum günü etkinlikleriyle çalışanlar arasında dostluk ve dayanışma duyguları geliştiriliyor.
Gelenek haline getirilen birlikte doğum günü kutlama etkinliğinde Kasım ve Aralık aylarında dünyaya gelen 200 kişi için pasta kesildi. İzmit Belediye Başkan Vekili İbrahim Bulut'un da yer aldığı toplu doğum günü kutlaması düzenlendi. İzmit Belediyesinin çeşitli müdürlüklerinde görev yapanları için düzenlenen etkinlikte konuşan Başkan Vekili Bulut, "İzmit Belediyesi üzüntüsünü de sevincini de paylaşmasını bilen büyük ve güçlü bir ailedir. Bu tür etkinlikler bizleri daha da güçlü kılmaktadır. Hepinize, ailelerinizle, sevdiklerinizle sağlıklı ve huzur içinde uzun ömürler dilerim" dedi. - KOCAELİ
Aralık,İzmit
10 Aralık 2018 Pazartesi 10:35