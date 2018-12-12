Doğum Günü Kutlaması Hastanede Bitti

12 Aralık 2018 Çarşamba 18:17



12 Aralık 2018 Çarşamba 18:17

ORDU'da, Muhammet Efe Dere'nin 13'üncü yaş gününde gıda zehirlenmesi yaşayan 6 yakını hastaneden taburcu edilirken, 6 yaşındaki Berrenur Tatlıcan'ın ise tedavisi hastanede devam ediyor.Olay, geçen Cumartesi günü, Altınordu ilçesi Şarkiye Mahallesi'nde meydana geldi. 13'üncü yaşına giren Muhammet Efe Dere için ailesi ve yakınları evlerinde doğum günü kutlaması düzenledi. İddiaya göre kutlama için alınan yaş pastayı yiyen Dere ve yakınları gece rahatsızlanarak fenalaştı. Dere ve 5 yakını mide bulantısı ve kusma şikayetiyle hastaneye başvurdu. Yapılan tedavi sonrasında 5 kişi hastaneden taburcu olurken 6 yaşındaki Berrenur Tatlıcan'ın tedavisinin kentteki özel bir hastanenin servisinde devam ettiği belirtildi.Anne İrem Tatlıcan, doğum günü kutlaması sonrasında böyle bir olay yaşayacaklarını tahmin bile edemeyeceklerini belirterek, "Yeğenimin doğum günü kutlaması için bir araya gelmiştik. Pastadan yiyen herkes fenalaştı. Yemeyen çocuklar vardı onlara bir şey olmadı. Kızım da fenalaşınca apar topar hastaneye getirdik. Doktorlar gıda zehirlenmesi olduğunu söyledi. Kızım halen hastanede yatmaya devam ediyor tedavisi sürüyor. İnşallah bir an önce sağlığına kavuşacak" dedi. - Ordu