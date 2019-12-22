Haberler » 3. Sayfa » Doğum günü partisinde uyuşturucu madde kullanan genç öldü - Haberler

Doğum günü partisinde uyuşturucu madde kullanan genç öldü

İzmir'de doğum günü partisi vermek için arkadaşlarıyla bir araya gelen 22 yaşındaki genç, uyuşturucu maddenin etkisiyle fenalaşıp hayatını kaybetti.

22.12.2019 08:44 | Son Güncelleme: 22.12.2019 08:49

'in Karabağlar ilçesinde doğum günü partisinde uyuşturucu madde kullanan gençlerden birisi hayatını kaybetti.

BİR ANDA FENALAŞTI

Gece saatlerinde Karabağlar ilçesinde doğum günü partisi vermek için bir araya gelen kalabalık grup eve giderek eğlence düzenledi. Düzenlenen partide kalabalık grup uyuşturucu madde kullanmaya başladı. Eğlenceye katılan gençlerden Yusuf Akyol (22), kullandığı uyuşturucu maddenin etkisiyle fenalaştı.

HASTANEDE ÖLDÜ

Durumu gören arkadaşları polise ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bilgi verdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince fenalaşan genç, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Akyol, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan, polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, savcının incelemesinin ardından Akyol'un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Doğum günü partisinde uyuşturucu madde kullanan genç öldü

İzmir, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: İHA


HABER YORUMLARI (1)
ADINIZI YAZIN: uyuşturucuyu tam içmiş
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

10:16   Gülmeyi Özleyenler İçin Twitter'dan Haftanın En Komik 13 Tweeti - Haberler
10:10   Marmaris'te gün doğumu güzelliği objektiflere yansıdı - Haberler
10:10   Abe ve Trump'tan Kuzey Kore kararı - Haberler
10:07   Yılbaşı öncesi bin litre kaçak içki ele geçirildi - Haberler
10:06   El Kaide zanlıları adliyeye sevk edildi - Haberler
09:00   Libya'da General Hafter'e bağlı güçler, mürettebatında Türklerin olduğu Greneda gemisine el koydu - Haberler
08:44   Doğum günü partisinde uyuşturucu madde kullanan genç öldü - Haberler
08:04   ABD donanması TikTok uygulamasını yasakladı - Haberler
07:29   Aksaray'da otomobil tırın altına girdi, 3 kişi hayatını kaybetti - Haberler
22.12.2019 10:17:51