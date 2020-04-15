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Doğum günü pastasını 112 personellerine armağan etti

Doğum günü pastasını 112 personellerine armağan etti Yeni yaşına yemek ikramı da yaptığı sağlık savaşçıları ile giren restoran işletmecisi Ramazan Yurdagöz: "Unutulmayacak bir doğum günü yaşamak istedim" Eskişehir'de bir restoran işletmecisi olan Ramazan Yurdagöz, 112 Acil Sağlık...

15.04.2020 11:09 | Son Güncelleme: 15.04.2020 11:11
Doğum günü pastasını 112 personellerine armağan etti
Yeni yaşına yemek ikramı da yaptığı sağlık savaşçıları ile giren restoran işletmecisi Ramazan Yurdagöz:
"Unutulmayacak bir doğum günü yaşamak istedim"
ESKİŞEHİR - Eskişehir 'de bir restoran işletmecisi olan Ramazan Yurdagöz, 112 Acil Sağlık personellerine yemeğin yanı sıra 24'üncü yaş günü pastasını da ikram etti
Yeni tip Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle yoğun olarak çalışan 112 Acil Sağlık personellerine bir restoran işletmecisinden anlamlı bir hediye geldi. Ramazan Yurdagöz isimli restoran sahibi 112 personelleriyle 24'üncü yaş günü pastasını ikram etti. Eskişehir 112 İl Ambulans Servisi Başhekimliği'nde görev yapan Acil Sağlık personellerine yemek ikramında da bulunan Yurdagöz, salgınla mücadele sürecinde ailelerinden uzakta ve zor şartlar altında çalışan sağlık görevlilerine ikramda bulunarak doğum gününü kutlamaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti. Bu anlamlı davranış nedeniyle Eskişehir 112 Acil Sağlık personelleri ise Yurdagöz'e teşekkür etti.

"Unutulmayacak bir doğum günü yaşamak istedim"
Korona virüse karşı verilen savaşta sağlık personellerinin yaptığı fedakarlıklara tanık olduğunu belirten Yurdagöz, sağlık savaşçıları ile birlikte unutulmayacak bir doğum günü geçirmek istediğini söyledi. Sağlık çalışanlarının kendisi için birer kahraman olduklarını dile getiren Yurdagöz, "Bugün benim doğum günüm ve ben bu doğum günümü bugün bizler için gecesini gündüzüne katıp, izin kullanmadan canla başla çalışan sağlık çalışanlarıyla beraber kutlamak istedim. Yani unutulmayacak bir doğum günü yaşamak istedim. Çok teşekkür ederiz, onlar da bizlere kapılarını açtılar. Önce onlara layık yemek ikramında bulunduk. Onlar bizim için vazgeçilmez, bizim kahramanlarımız. Allah onlara güç, kuvvet versin. Bizler, onların her zaman iyi ve kötü günlerinde yanlarındayız. Ne zorluklar çektiklerini biliyoruz, inşallah bu zorlu süreci hep birlikte atlatırız, onlar da sevdiklerine biran önce kavuşurlar. Şuan anlatılmaz bir duygu içerisindeyim. Burada sağlık çalışanlarının halini görüyordum. Maskeden yüzleri yara olan sağlık personellerimizi gördüm. İnşallah bu süreci hep birlikte atlatırız" dedi. Doğum günü pastasını 112 personellerine armağan etti

Kaynak: İHA

Etiketler: Eskişehir, Güncel
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