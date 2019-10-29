Doğum günü sürprizi için giderken hastanelik oldu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde eşine doğum günü sürprizi için çiçek pasta götüren motosiklet sürücüsü geçirdiği trafik kazasında yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Manavgat çevre yolu Demokrasi Bulvarı kavşağı yakınında meydana geldi. Alanya istikametinden Antalya istikametine seyir halindeki Tuncay Bayram'ın kullandığı 07 AFH 360 plakalı motosiklet, kavşağı geçtikten sonra sürücüsünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu kaldırıma çarptı.

ÇİÇEK VE DOĞUM GÜNÜ PASTASI DİKKAT ÇEKTİ

Çarpmanın ardından motosiklet yolda metrelerce sürüklendi. Yaralı sürücünün yardımına yolda çalışma yapan belediye işçileri koştu. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Bayram, Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazanın meydana geldiği yerde bir buket çiçek ve doğum günü pastası dikkat çekti.

DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ YAPMAYA GİDİYORDU

Kazada yaralanan Tuncay Bayram'ın çiçek ve pasta ile eşine doğum günü sürprizi yapmaya gittiği öğrenildi.