Doğum günü sürprizleri! En güzel doğum günü sürprizleri

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SEVGİLİYE BALON SÜRPRİZİ

Hayatınızda değer verdiğiniz bir o kadar özel olan erkek arkadaşınızın doğum günü yaklaştı. Ve siz onu farklı sürprizlerle nasıl şaşırtabilirim diye düşüncelere çoktan daldınız bile. Erkek sevgiliye doğum günü sürprizi hazırlamak için arayışlar içine girdiniz ve bunun için orijinal fikirler arıyorsanız sizin için birkaç farklı, romantik, etkileyici ama sevdiğinizi önemsediğinizi en iyi şekilde ifade edebileceğiniz önerileri bir araya getirmeye çalıştık. Herhangi ünlü bir mağazadan sevgilinize çok istediği, belki pahalı, belki akıl almaz belki de hayatı boyunca sahip olacağı en özel hediyeyi almış olabilirsiniz. Ama bunun yanında da sadece sizin elinizin değdiği, sevdiğinizi düşünerek yaptığınız ufak sürprizler de eklerseniz o günün anlamı çok daha başka olacaktır. Yani onun için özel bir şeyler yapmak için biraz yeteneklerinizi kullanmanız gerekecek. Yazımız da size yapabileceğiniz sürprizler ya da kendin yap projeleri ile ilgili fikirleri derledik. Hadi bakalım şimdiden kolay gelsin.

2 Adet şeffaf çöp poşeti

25-30 adet balon

Bant

Öncelikle bütün balonları şişirelim. Bunun için pompa kullanmanızda yarar var. Balonların uçan balon olmasına gerek yok. Poşetimizi kapı ölçüsüne göre ayarlayalım. Sağından solundan bant ile kapıya yapıştıralım. Şişirdiğimiz balonları yukarıdan poşetin içine dolduralım. İşte bu kadar… Sevgiliniz geldiğinde bulunduğu yerin kapısını açar açmaz kendini rengârenk balonların içinde bulacak.

KİTAP

Evet yanlış okumadınız kitap. Kitaplar keşfedebilmiş olanların sığınıp kafa dinlediği en güzel limanlardır. Yorgun veya stresli bir günün ardından uykudan daha iyi gelen bir ilaçtır. Mutsuzluğun da üzüntünün de en güzel ilacıdır. Yepyeni bir dünyaya yelken açmaktır kitap okumak. Yeni insanlar tanıyıp yeni yerler öğrenmektir. Kendini yeniden keşfetmektir. Bazen hikayenin baş rolünün yerine koyup kendini kaybolmak istemektir. Kitaplar derindir. Kitap hediye etmek demek karşınızdaki kişiyi yeni bir dünya ile tanıştırmak demektir. Eğer sevdikleriniz bir kitap kurduysa ve okuması gerektiğini düşündüğünüz herhangi bir kitap varsa eğer ona verebileceğiniz en güzel hediye seçeneğidir. Sonrasında belki günler belki haftalarca sizinle olayları tartışacak, belki bu kitap hayatına dokunacak ve senelerce hafızasından silinmeyebilir.

AŞK DOLU BİR TATİL

Eşinizin doğum gününde ona minik bir tatil hediye edebilirsiniz. Eşe doğum günü sürprizleri arasında belki de en heyecan verici olanı kendi rotanızı çizmek olabilir. Uzun zamandır gitmek istediğiniz bir yere gidebilir ya da çıkmak istediğiniz tatile çıkabilirsiniz. Burada dikkat etmeniz gereken eşinizin planlarınızı kesinlikle anlamamasını sağlamak. Hatta eşinizin iş yerinden onun haberi olmadan izin alabilir, onun adına bavulunu hazırlayabilirsiniz. Bir akşamüstü ya da sabah gezisine çıkacağınızı söyleyip sonrasında rotanızı ona açıklayabilir ve aslında keyifli bir tatile doğru yol almaya başladığınızı belirtebilirsiniz. Hatta eşinizin doğum günündeki sabaha notlarla başlamasını sağlayarak ona hazırladığınız küçük sürpriz öncesinde biraz daha heyecanlanmasını sağlayabilirsiniz.

EŞE DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZLERİ

Doğum günü sürprizi fikirleri için eşinizin doğum günü geldiyse ona evde romantik bir doğum günü sürprizi hazırlayabilirsiniz. Başka hiç bir mekanda evinizde olduğu kadar rahat edemezsiniz ve evinizde her şeyi siz yöneteceğiniz için sizin emeğinizle dolu bir sürpriz hazırlayabilirsiniz. Yemek yapmayı çok iyi bilmiyorsanız da üzülmeyin böyle anlarda ortamın güzelliği yemeğin tadından çok daha önemli oluyor. Ayrıca internetten bakarak pek çok yemeği yapabilirsiniz. Doğum günü sürprizi fikirleri için hiç birini yapamıyorsanız dışarıdan da yemek söyleyebilirsiniz. Kokulu mumlar, etrafta romantik sözlerin yazılı olduğu notlar, fonda güzel bir müzik ve ona vereceğiniz küçük bir armağan.. Hediyenin ne olduğu önemli değil. Kendi yaptığınız şık bir hediye de olabilir.

AKSESUAR

Hem erkeğe hem de kadına çok beğenme riskine girilmeden alınabilecek hediyelerden biri de aksesuarlardır. Her ne kadar günümüzde aksesuar denince akla ilk kadınlar gelse de erkeklerin de günlük hayatta veya özel günlerde vazgeçemeden kullandığı aksesuarları mevcuttur. Bunlardan en popüleri kemer, doğal taş bileklikler, kol düğmesi, kravat iğnesi, güneş gözlüğü vb. olarak sayılabilir. Kadınlarda kolye, küpe, yüzük, bileklik, fular, broş vb. türevlerini örnek olarak verebiliriz. Erkek veya kadın fark etmeksizin zevkine hitap edecek şekilde -sade veya şaşalı- aksesuarları doğum günü hediyesi olarak tercih edebilirsiniz.

AKŞAM YEMEĞİ

Özellikle sevgilinizi mutlu etmek için seçebileceğiniz doğum günü hediyelerinden biri de belki yeşili çok olan bir yerde, deniz kenarında ya da tüm bunların dışında lüks bir restoranda onu yemeğe götürmek olabilir. Kulağa biraz klişe geldiğini biliyoruz ancak hediye seçmek bir sanattır ve sanatçı olmak için karşı tarafın nelerden hoşlanacağını bilmek gerekir. Bu özel akşam yemeğini güzel bir hediyeyle taçlandırıp gece sonu kapanış dansını yaparak sevgilinizeunutmayacağı bir anı bırakabilirsiniz.

NOTLARLA HEDİYE BULMA

Aslında bu aldığınız hediyeyi bir çeşit sunma yoludur. Özenle seçip aldığınız bir hediyeyi iyi sunmak çok önemlidir. Aslında bir çoğumuzun kaybettiği nokta burasıdır. Alınan bir hediyeyi düz bir şekilde vermek hediye ne olursa olsun karşıdaki kişiyi önemsemiyorum diye mesaj vermektir.

AŞK FİLMİ SÜRPRİZİ

Erkek eşe doğum günü sürprizi nasıl yapılır, eşimin doğum günü yaklaşıyor ancak hala bir fikrim yok diye düşünüyorsanız öncelikle eşinizin filmlere ne kadar ilgili olduğuna bakın. Eğer eşiniz film izlemeye bayılıyorsa ona hayatı boyunca tüm detaylarına kadar hatırlayabileceği bir film çekebilirsiniz. Ne kadar amatör olursa olsun onun yüzündeki bir tebessüm için yaptığınızı bileceği için bu hediyeye bayılacak. Erkek eşe doğum günü sürprizi seçeneklerinden biri olan aşk filmi çekimleriniz için arkadaşlarınızdan da yardım isteyebilirsiniz. Onunla tanıştığınız zamandan bugünlere kadar geçen sürelere vurgular yapıp, yaratıcılığınızı konuşturacağınız filmin gösterimini dilerseniz evde dilerseniz de bir sinemada yapabilirsiniz. Seçim tamamen sizin.

ERKEĞE SÜRPRİZ DOĞUM GÜNÜ FİKİRLERİ

Doğum günü olan erkek sevgiliniz ya da hoşlandığınız kişi değilse ona romantik bir hediye hazırlamanız pek doğru olmaz. Doğum günü olan kişinin hobilerini, zevklerini göz önünde bulundurarak ona güzel bir sürpriz hazırlayabilirsiniz. Almayı hayal ettiği ancak alamadığı bir hediye varsa onu alabilirsiniz. Ona masaj, tatil, sinema ya da sevdiği bir sanatçının konser biletlerini hediye etmeniz de onu çok sevindirecektir.

EVDE SÜRPRİZ DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI

Arkadaşınız için sürpriz bir parti planlıyorsunuz ama henüz süsleme konusunda ne yapacağınıza karar veremediniz mi? İşte size süper bir fikir! Renkli kartonlardan ya da kağıtlardan kolaylıkla yapabileceğiniz muhteşem bir duvar süsü. Bunun için ihtiyacınız olan şeyler birkaç farklı renkte kağıt ve çift taraflı bant. Kartonları ister kalp şeklinde, isterseniz farklı kalıplar kullanarak farklı şekillerde kesebilirsiniz. Sonrasında boş bir duvara bu kağıtları yapıştırmak kalıyor geriye. Arkadaşınızın eve adımı attığı an, yapmış olduğunuz bu hoş jest karşısında son derece mutlu olacağını şimdiden düşünebilirsiniz.

ABUR CUBURLARLA DOLU KONSERVE KUTUSU

Sağlıklı beslenmek hayatımız için elbette önemlidir. Özellikle ilerleyen yaşlarda sıkıntı çekmemek için gençken beslenmemize ve alışkanlıklarımıza dikkat etmeliyiz. Bunun içine tabi ki de abur cubur türü sağlıksız besinler de girmektedir. Ancak bunu bir sürprizde kullanma fikrine ne dersiniz ? Eğer sevdiğiniz kişi veya arkadaşınız çikolata, bisküvi, jelibon ve buna benzer diğer hazır yiyecekleri seviyorsa ve yemekten çok hoşlanıyorsa bu önerimiz tam da sizin için diyebiliriz. Bunun için sevdiğiniz kişinin zevklerinden ve hoşlandığı yiyeceklerden biraz fikir sahibi olmanız gerekmektedir. Bunları hallettikten sonra iş hediyeyi sunacağınız kutuyu seçme işleminde.

ÖZEL TASARIM ÜRÜNLER

Hemen herkes doğum günlerinde kız arkadaşına erkek arkadaşına veya aile üyelerinin her birine eşsiz ve özel olduklarını hissettirmek ister. Ancak bu duyguyu hissedip bir de aktarmamıza yardımcı olacak hediyeler seçmek kolay değildir. Bir nebze de olsa karşınızdakini özel hissettirecek hediyelerden biri de özel tasarım olan hediyelerdir. Özel tasarım deyince kafanızda neler canlanıyor bilmiyoruz ancak umarız ki baskılı kupa, anahtarlık isme özel kolye vb. türevleri değildir. Antika ürünlerin satışının yapıldığı sokaklarda veya mağazalarda eşi benzeri olmayan üstelik geçmişi olan ürünleri rahatça bulabilirsiniz. Böylelikle hediyeniz hem özel hem de asil olacaktır. Ancak maliyet konusunda sıkıntı yaşayabilirsiniz. Eğer uygun fiyatlı bir hediye düşünüyorsanız bu seçenek sizin için uygun olmayacaktır.

DOĞUM GÜNÜ KUTLAMA ORGANİZASYONU

Sevdiklerinize alabileceğiniz doğum günü hediyesi seçenekleri arasında sık sık tercih edilen hediyelerden biri de parti ve kutlama organizasyonudur. doğum günü çocuğunun arkadaşları belki ailesiyle birlikte hazırlayacağınız sürpriz ile onu şaşırtıp mutlu edebilirsiniz. Bu fikrin size çok cazip geldiğini biliyoruz ancak bir organizasyon yapmak dışarıdan her ne kadar kolay görünse de işin içine girince aslında o kadar da basit olmadığını fark edebilirsiniz. Doğum günü çocuğunun en yakın arkadaşı ile en sevdiği kuzeninin takvimleri birbiriyle uyuşmazsa işin içinden çıkmak da bir nebze zor olabilir. Eğer bir kutlama fikriniz varsa uzun zaman önce davetli listesini oluşturup onları haberdar etmenizde fayda var.