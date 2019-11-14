Haberler » Güncel » Doğum gününde dayak yiyen kadın kocasını bıçakladı - Haber

Doğum gününde dayak yiyen kadın kocasını bıçakladı

Ankara'nın Keçiören ilçesinde iddiaya göre doğum gününü kutlamak için ayrı yaşadığı eşini eve davet eden kadın, kendisine şiddet uygulamaya başlayan kocasını bıçaklayarak ağır yaraladı.

14.11.2019 09:10 | Son Güncelleme: 14.11.2019 09:10Doğum gününde dayak yiyen kadın kocasını bıçakladı
'nın ilçesinde iddiaya göre doğum gününü kutlamak için ayrı yaşadığı eşini eve davet eden kadın, kendisine şiddet uygulamaya başlayan kocasını bıçaklayarak ağır yaraladı.
Olay, akşam saatlerinde Ankara'nın Keçiören ilçesi Refik Saydam Caddesi üzerinde bulunan bir apartman dairesinde meydana geldi. İddiaya göre, Çağrı Ş. bir süredir ayrı yaşadığı eşi Seda Ş.'yi doğum gününü kutlamak için eve davet etti, eve gelen eşi ile henüz bilinmeyen bir nedenle 4 yaşındaki kızlarının yanında tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle eşinden şiddet görmeye başlayan talihsiz kadın, çareyi o sırada eline geçen bıçakla kocasını yaralamakta buldu. Seda Ş.'nin bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Çağrı Ş., koşarak evin karşısında bulunan taksi durağına sığındı. Ağır yaralanan Çağrı Ş., kanlar içerisinde taksi durağının önüne düştü.
Taksicilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı Çağrı Ş.'ye olay yerinde ilk müdahalesini yaparak ambulans ile Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk etti. Yaralı Çağrı Ş.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Öte yandan olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, Seda Ş.'yi suç aleti ile birlikte şoka girmiş bir şekilde buldu.
"NE YAPTIĞIMI HATIRLAMIYORUM"
Polisleri karşısında bulan talihsiz kadın, kendisine ne olduğunu soran polislere ne yaptığını hatırlamadığını söyledi. Gözaltına alınan Seda Ş., sorgusu yapılmak üzere karakola götürüldü.
"BANA YARDIM EDİN DEDİ YERE YIĞILDI"
Olay sırasında taksi durağında müşteri bekleyen taksici Gürsel Hınıslı, "Biz durakta yolcu bekliyorduk. Genç bir arkadaş geldi. Eli ayağı kan içindeydi. Bana yardım edin demesiyle yere yığılması bir oldu. Ben de o arada hemen ambulansı ve polisi aradım. Durumu ağırdı. Çok kan kaybetti" dedi.
"BABA GEL ÇAĞRI BENİ ÖLDÜRÜYOR"
Seda Ş.'nin teyzesi olan Fatma Ceylan, çiftin bir süredir ayrı yaşadığını ve kendilerinin vesilesiyle tekrar barışmaya çalıştıklarını belirterek, "Keşke barıştırmasaydık. Ekonomik sıkıntılardan dolayı uzun süredir ayrı yaşıyorlardı. Çağrı, uzun süredir Antalya'da yaşıyordu. Kız burada kendi hayatını sürdürüyordu. Seda bugün diğer kız kardeşime yardım ediyordu. Çağrı, 'Seda gel bugün senin doğum günün' bahanesiyle Seda'yı eve çağırmış. Aralarında tam ne olduğunu bilmiyoruz ama Seda babasını arayarak 'Baba gel Çağrı beni öldürüyor' demiş. Çağrı, 4 yaşındaki çocuklarının yanında Seda'yı dövüyormuş. Seda'ya olaydan sonra da sordum burada ne olduğunu, Seda, 'Teyze hatırlamıyorum. Bana yumruk vuruyordu ben de can havliyle bıçağı aldım vurdum' dedi" şeklinde konuştu.
(Muhammet Mücahit Dereli - Cevdet Fırat Aydoğmuş/İHA)

Keçiören, Ankara, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
09:34 Diyabet, büyük ölçüde önlenebilir
09:34 Bolu'da 105 bin lira değerinde parfüm ele geçirildi
09:34 Doğu Anadolu'da soğuk hava
09:34 Malatya'da sahte parayla alışveriş yapan kişi gözaltına alındı
09:33 TAKSİM'DE TEKME VE SOPALI KAVGA KAMERADA
09:25 Trump'ın Suriyelilerle ilgili verdiği rakamı, Erdoğan düzeltti
09:17 Cumhuriyetçi senatör Lindsey Graham, Erdoğan ve Trump'ın karşısında bacak bacak üstüne atarak oturdu
08:53 Erdoğan ve Trump'ın görüşmesi sonrası dolarda hareketlilik oldu
08:51 Otizmli çocukları yuhalatan muhtar, 'otizmlileri okuldan uzaklaştırma' vaadiyle oy istemiş
08:10 Erdoğan'ın Washington ziyareti ABD basınında: Hiçbir lider Erdoğan kadar istediğini elde edemedi
23:12 Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mazlum Kobani, terör örgütü başının manevi evladıdır
22:08 Son dakika: Erdoğan'la görüşme yapan Trump: 100 milyar dolarlık ticaret anlaşması konusunda mutabık kaldık
23:06 Son dakika: Şanlıurfa'daki Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda peş peşe patlamalar: 17 kişi yaralandı
00:50 Son dakika: Erdoğan, Trump'ın gönderdiği mektupların akıbetini açıkladı: Sayın Başkan'a geri takdim ettim
14.11.2019 09:35:12