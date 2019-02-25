Doğum Gününde Doğduğu Yerde Anıldı

Eserleri çok satan listesinde yer almaya devam eden yazar Sabahattin Ali
, doğum gününde doğduğu yer olan Bulgaristan
'ın Ardino (Eğridere
) Kasabasında anıldı. Sabahattin Ali, doğum gününde doğduğu yer olan Bulgaristan'ın Ardino (Eğridere) Kasabasında anıldı. Kırcaali
iline bağlı Eğridere Kasabasında düzenlenen anma töreni, 2007 yılında doğumunun 100. yılında kasabanın merkezine dikilen Sabahattin Ali'nin heykelinin yanında gerçekleştirildi.
(İHA)
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Kaynak: İHA