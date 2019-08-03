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Doğum gününde kaybolduktan sonra ölü bulunan Hüseyin toprağa verildi (3)

CİNAYET ZANLISININ İŞ YERİNİ TAŞLADILARAdıyaman'da, kaybolduktan 3 gün sonra cansız bedeni bulunan Hüseyin Nasullah Çelik'i öldürdüğü iddiası ile gözaltına alınan Murat Ç.'nin Sanayi Mahallesi'ndeki marketi, olayın duyulmasının ardından bir grup tarafından taşlandı.

03.08.2019 17:44 Doğum gününde kaybolduktan sonra ölü bulunan Hüseyin toprağa verildi (3)

CİNAYET ZANLISININ İŞ YERİNİ TAŞLADILAR
Adıyaman'da, kaybolduktan 3 gün sonra cansız bedeni bulunan Hüseyin Nasullah Çelik'i öldürdüğü iddiası ile gözaltına alınan Murat Ç.'nin Sanayi Mahallesi'ndeki marketi, olayın duyulmasının ardından bir grup tarafından taşlandı. Gözaltına alındıktan sonra verdiği ifadesinde Çelik'i öldürdüğünü itiraf eden M.Ç.'nin sahibi olduğu markete gelen kalabalık, önce attıkları taşlarla iş yerinin camlarını kırdı, ardından da içerideki eşyaları sokağa attı. Olay yerine sevk edilen çok sayıda çevik kuvvet polisi, öfkeli kalabalığı güçlükle sakinleştirdi.
Kalabalık, olaya tepki göstererek Murat Ç.'nin ailesini mahallede görmek istemediklerini söyledi. Polis ekiplerinin mahalledeki güvenlik önlemi devam ediyor.
?Mahir ALAN/ ADIYAMAN,



Adıyaman, Güncel

Kaynak: DHA

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