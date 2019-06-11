Doğum gününde Özdemir Asaf kimdir? Özdemir Asaf şiirleri

Lavinya şiirinin sahibi usta kalem Özdemir Asaf, 11 Haziran 1923 tarihinde dünyaya geldi. 96'ncı doğum gününde anılan şair Özdemir Asaf, birçok esere imza attı. Özdemir Asaf hayatı, biyografisi, eserleri…

Özdemir Asaf Şiirleri ve Eserleri

ÖZDEMİR ASAF KİMDİR?

Usta şair Asaf, 11 Haziran 1923'te Ankara'da dünyaya geldi. Asıl adı Halit Özdemir Arun olan Özdemir Asaf, ilk ve ortaöğreniminin bir bölümünü Galatasaray Lisesi'nde tamamladı. 1942 yılında Kabataş Erkek Lisesi'nden mezun oldu. İstanbul Üniversitesi'nde, önce Hukuk Fakültesi'ne, sonra İktisat Fakültesi ve Gazetecilik Enstitüsü'ne devam ettiyse de 1947'de yükseköğrenimini yarıda bıraktı.

YUVARLAK MASA YAYINLARI'NI KURDU

Özdemir Asaf, bir süre sigorta prodüktörlüğü yaptı. 'Zaman' ve 'Tanin' gazetelerinde çevirmen olarak çalıştı. İlk yazısı 1939'da 'Servetifünun-Uyanış' dergisinde çıktı. 1951'de Sanat Basımevi'ni kurarak matbaacılık yapmaya başladı ve kendi şiir kitaplarını bastı. 1955'te Yuvarlak Masa Yayınları'nı kurdu.

Şiirin bir görüşü yansıtması düşüncesinden yola çıktı ve Yuvarlağın Köşeleri kitabında şiirin ve yazarın işlevi konusundaki görüşlerini dile getirdi. Şair, 28 Ocak 1981'de İstanbul'da hayatını kaybetti