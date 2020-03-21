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Doğum gününde pankartla hastaneye gelen belediye başkanı, sağlık çalışanlarını alkışladı

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Başkan Çöl'ün sağlık çalışanlarına sağlıklı atıştırmalık ikramı Başkan Çöl'ün sağlık çalışanlarını alkışlaması Belediye Başkanı Mustafa Çöl ile röportajAfyonkarahisar'da doğum gününde pankartla hastaneye gelen belediye başkanı, sağlık çalışanlarını...

21.03.2020 23:15 | Son Güncelleme: 21.03.2020 23:17
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Başkan Çöl'ün sağlık çalışanlarına sağlıklı atıştırmalık ikramı
Başkan Çöl'ün sağlık çalışanlarını alkışlaması
Belediye Başkanı Mustafa Çöl ile röportaj
Afyonkarahisar'da doğum gününde pankartla hastaneye gelen belediye başkanı, sağlık çalışanlarını alkışladı
Afyonkarahisar'ın Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, doğum gününde personeliyle ilçe hastanesine pankartla gelerek sağlık çalışanlarına destek için alkış tuttu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, Kovid-19'a karşı yoğun mesai harcayan sağlık çalışanlarını, TBMM'de milletvekillerine alkışlatması üzerine, yurt genelinde kitlesel etkinliğe dönüşen "sağlık çalışanlarının alkışlanması" 3. gününde de devam etti.
Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl ile belediye çalışanları, maskelerini takarak saat 21: 00'de ilçe hastanesine "Canları pahasına görevleri başında olan tüm fedakar sağlık çalışanlarımızın yanındayız" yazılı pankartla geldi.
Özverili çalışmalarından dolayı hastanenin Sağlık Bakım Müdürü ve Başhemşiresi Ümran Alaybeyoğlu'na çiçek takdim eden Çöl, sağlık çalışanlarına da Sanjet A.Ş. tarafından üretilen kurutulmuş sağlıklı atıştırmalıklar ikram etti.
Hastane önünde sağlık çalışanlarını alkışlayan Çöl, hastane personelleriyle hep birlikte, "Biz sizin için buradayız bize destek için evde kalın" sözlerini söyledi.
Çöl, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, son günlerde yoğun mesai harcayan sağlık çalışanlarına moral ve motivasyon vermek için hastaneye pankartla geldiklerini söyledi.
Dünyanın ve Türkiye'nin yeni tip koranavirüs (kovid-19) salgınıyla zor günler geçirdiğini dile getiren Çöl, şöyle konuştu:
"Sağlık Bakanımızın bizlere söylemiş olduğu ve bizlere ilettiği hassasiyetle sağlık çalışanlarımızın yanında olmaktan da son derece mutluyum. Bugün her ne kadar doğum günüm olsa da, milletimize hizmet etme yolunda her daim Sandıklı halkının yanındayız. Bizler tüm kamu kurum ve kuruluşlar olarak hizmete bir telefon kadar yakınız. Sizler yeter ki evinizde kalınız, biz sizlere her daim hizmet etmeye hazırız. Bu kötü virüs ve hastalığın tüm coğrafyalardan silinmesini cenab-ı Allah'tan istiyoruz." Doğum gününde pankartla hastaneye gelen belediye başkanı, sağlık çalışanlarını alkışladı

Kaynak: AA

Haberin Videosu :

Doğum gününde pankartla hastaneye gelen belediye başkanı, sağlık çalışanlarını alkışladı
Etiketler : Mustafa Çöl, Sandıklı, Güncel

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