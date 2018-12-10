Ünlü İş Adamının Kızı, Cinayete Kurban Gitti

Yeni Zelanda milyoner David Millane'ın kızı Grace Millane'ı arıyordu ancak üzücü haber bugün geldi. Polisler 22 yaşındaki genç kızın cansız bedeninin bulunduğunu açıkladı.

Grace Millane geçtiğimiz haftalara Yeni Zelanda'da sırt çantasıyla tatile çıkmıştı. Lüks mekan istemeyen Millane, hostelde kalmayı tercih etmişti. Kaldığı süre boyunca her gün sosyal medya üzerinden ailesi ile görüşen Grace'ten bir süre sonra haber alınamamaya başladı.

EN SON EĞLENCE MEKANINDA GÖRÜNTÜLENDİ

En son arkadaşları ile bir eğlence mekanındayken görüntülenen Grace'e doğum gününde ulaşmaya çalışan ailesi yine haber alamayınca polise haber verdi. Auckland, Yeni Zelanda'daki hostel odasına geri dönmediği tespit edilen genç kadını bulmak için polis geniş çaplı soruşturma başlattı.

ÜZÜCÜ HABER GELDİ

Kayıp ilanını paylaşan Grace'in abileri de "kız kardeşimiz 5 gündür kayıp. Bilenler lütfen haber versin" açıklamasında bulundu. Ancak günlerce süren aramanın sonucunda bugün üzücü haber geldi. Polis genç kızın cansız bedeninin bulunduğunu ve 26 yaşındaki bir kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Kimliği Jesse Kempson olarak açıklanan zanlının Grace'in hesabını daha önce de takip ettiği belirlendi.

"ÇOK GÜZEL VE GÖZ ALICISIN"

Zanlının, Grace'in kaybolmasından kısa süre önce Facebook fotoğrafının altına "çok güzel ve göz alıcısın" yorumunda bulunduğu belirlendi. Yetkililer ikilinin Tinder aracılığıyla tanıştığını belirtirken, buluşmalarından kısa bir süre sonra genç kızın öldürüldüğünü tahmin ediyor.

BAŞBAKAN ÖZÜR DİLEDİ

Öte yandan Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern ise Grace'in ölümünün ardından basının karşısına çıktı. Ardern, "Kızınızın bizim ülkemizde güvende olması gerekirdi ama olamadı. Bunun için çok özür dilerim" dedi.