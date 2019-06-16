16.06.2019 20:04
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Doğum gününde son yolculuğuna uğurlandı

Doğum gününde son yolculuğuna uğurlandı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk otumu olan Temel Yeterlilik Sınavı (TYT) sırasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Sercan Bolat, memleketi Yozgat'ın Sorgun ilçesinde doğum gününde son yolculuğuna uğurlandı.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk otumu olan Temel Yeterlilik Sınavı (TYT) sırasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Sercan Bolat, memleketi Yozgat'ın Sorgun ilçesinde doğum gününde son yolculuğuna uğurlandı.

Ankara Sincan'da 100. Yıl İmam Hatip Ortaokulu'nda YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Sınavına giren Sercan Bolat (24) sınav esnasında fenalaşarak başını yere çarpmış ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Sercan Bolat'ın cenazesi Ankara'da Adli Tıp Kurumundan alınarak Yozgat'ın Sorgun ilçesi Sivri Köyündeki baba ocağına getirildi. Helalliğin ardından ikindi namazını müteakip köy meydanında kılınan cenaze namazıyla Sercan Bolat'ın cenazesi köy mezarlığında dualarla toprağa verildi. Son yolculuğuna uğurlanan Sercan Bolat'ın yakınları cenazede gözyaşlarına hakim olamazken, Bolat'ın bugün doğum günü olduğu öğrenildi.

24 yaşındaki Bolat'ın evli ve 20 günlük bir erkek çocuğunun olduğu öğrenildi. - YOZGAT
Kaynak: İHA
Yozgat, Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Bolat, Güncel

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